Директор курганского департамента не может найти замов

У Павла Кощеева пока нет заместителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев работает без заместителей. На пустующие должности в структуре ведомства обратили внимание источники, близкие к политическим кругам.

«У Кощеева пока нет заместителей — начальников управлений. Встречи, важные совещания, переговоры, командировки — все на директоре департамента. Кроме этого, в ведомстве пустуют целые отделы», — указали источники. По словам инсайдеров, специалисты нужны в службу мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и сектор развития аквакультуры.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области URA.RU направило редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с кадрами. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU Кощеев возглавил департамент АПК в декабре прошлого года. Он сменил ушедшего в отставку Рустама Камалетдинова, который возглавлял структуру с сентября 2020 года. До своего назначения Кощеев в ранге заместителя начальника руководил в департаменте управлением развития отраслей АПК.