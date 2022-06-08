Тюменские власти пригрозили грибникам штрафами

09 июня 2022 в 17:29 Размер текста - 17 +

Сбор грибов в лесах обернется для тюменцев крупным штрафом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Посещение тюменских лесов для сбора грибов и ягод в период особого противопожарного режима будет караться штрафами. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе правительства региона. «Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, для собственных нужд собирать грибы и ягоды. Исключением является период, когда вводится запрет на посещение лесов в связи с введением особого противопожарного режима. Таким образом, сейчас собирать в лесу дикоросы запрещено. Штрафы регламентируются законодательством РФ», — сообщили URA.RU в оперативном штабе региона. Согласно последним изменениям в законах, штрафы для нарушителей противопожарных правил в лесу в России увеличились в 10 раз. Так, гражданам придется заплатить от 15 до 50 тысяч рублей. Максимальное наказание как раз предусмотрено за невыполнение запрета в условиях особого противопожарного режима. В Тюменской области он действует до 16 июня включительно, но в ближайшее время может быть продлен на три недели. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начался грибной сезон. Жители собирают дикоросы, выкладывают свою добычу в социальных сетях, и делятся лучшими местами для тихой охоты. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Посещение тюменских лесов для сбора грибов и ягод в период особого противопожарного режима будет караться штрафами. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе правительства региона. «Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах, для собственных нужд собирать грибы и ягоды. Исключением является период, когда вводится запрет на посещение лесов в связи с введением особого противопожарного режима. Таким образом, сейчас собирать в лесу дикоросы запрещено. Штрафы регламентируются законодательством РФ», — сообщили URA.RU в оперативном штабе региона. Согласно последним изменениям в законах, штрафы для нарушителей противопожарных правил в лесу в России увеличились в 10 раз. Так, гражданам придется заплатить от 15 до 50 тысяч рублей. Максимальное наказание как раз предусмотрено за невыполнение запрета в условиях особого противопожарного режима. В Тюменской области он действует до 16 июня включительно, но в ближайшее время может быть продлен на три недели. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начался грибной сезон. Жители собирают дикоросы, выкладывают свою добычу в социальных сетях, и делятся лучшими местами для тихой охоты.