Курганское дорожное предприятие ликвидируют после банкротства

Щучанское ДРСУ признали банкротом по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Щучанское дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ), принадлежащее властям Курганской области, признано банкротом и будет ликвидировано. Решение об этом принял Арбитражный суд Курганской области.

«Заявление управления Федеральной налоговой службы по Курганской области о признании несостоятельным (банкротом) АО „Щучанское ДРСУ“ признать обоснованным. Ввести в отношении АО „Щучанское ДРСУ“ процедуру банкротства — конкурсное производство до 24.09.2022, с применением положений банкротства ликвидируемого должника», — указано в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел.

Решение о банкротстве Щучанского ДРСУ принималось по упрощенной процедуре в связи с предстоящей ликвидацией организации. ФНС заявляла о долгах компании, превышающих 5,5 млн рублей, в том числе основной долг — 3 702 184 рубля, остальное — пени и штрафы.

По данным СБИС, операции по счетам Щучанского ДРСУ приостановлены по решению ФНС от февраля 2020 года. В 2019 году чистый убыток предприятия составлял 36 млн рублей, а в 2020 году он вырос до 45,8 млн рублей. Перед этим три года компания отчитывалась о прибыли от миллиона до 7,1 млн рублей. В начале года экс-директора Щучанского ДРСУ обвинили в том, что он скрыл от налоговых органов 23 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области объединили все свои дорожные предприятия с положительным балансом в одно. Объединенную компанию возглавил Иван Ситников, который ранее был директором МУП «Специализированное дорожное предприятие». Это МУП находится в стадии передачи из муниципальной собственности в госсобственность Курганской области, после чего его также объединят с другими дорожными предприятиями. При этом в правительстве сообщали URA.RU, что Щучанское ДРСУ не попадает под оптимизацию.

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