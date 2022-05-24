Клава Кока отправилась снимать клип после капельницы. Видео

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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Певица утверждает, что она пытается собрать все силы, чтобы снять клип на новую песню Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) сообщила, что она готовится к съемкам клипа, находясь на капельнице. Видео она выставила в своей социальной сети.

«Я как iPhone на быстрой подзарядке. Завтра снимаем клип, все готово. Главное, мне тоже быть готовой. Крепимся, крепимся, господа», — сообщила уроженка Екатеринбурга. В своем telegram-канале она уточнила, что при помощи капельницы пытается «собрать силы в кулак», чтобы снять клип на новый трек.

Накануне Клава Кока выступала в Самаре, где ей после концерта подарили бейсболку, в которую был вшит презерватив и прикреплена бумажка с номером телефона. До этого 25-летняя певица отдыхала в Исландии, после чего заболел.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) сообщила, что она готовится к съемкам клипа, находясь на капельнице. Видео она выставила в своей социальной сети. «Я как iPhone на быстрой подзарядке. Завтра снимаем клип, все готово. Главное, мне тоже быть готовой. Крепимся, крепимся, господа», — сообщила уроженка Екатеринбурга. В своем telegram-канале она уточнила, что при помощи капельницы пытается «собрать силы в кулак», чтобы снять клип на новый трек. Накануне Клава Кока выступала в Самаре, где ей после концерта подарили бейсболку, в которую был вшит презерватив и прикреплена бумажка с номером телефона. До этого 25-летняя певица отдыхала в Исландии, после чего заболел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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