Певица утверждает, что она пытается собрать все силы, чтобы снять клип на новую песню Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) сообщила, что она готовится к съемкам клипа, находясь на капельнице. Видео она выставила в своей социальной сети.

«Я как iPhone на быстрой подзарядке. Завтра снимаем клип, все готово. Главное, мне тоже быть готовой. Крепимся, крепимся, господа», — сообщила уроженка Екатеринбурга. В своем telegram-канале она уточнила, что при помощи капельницы пытается «собрать силы в кулак», чтобы снять клип на новый трек.

Накануне Клава Кока выступала в Самаре, где ей после концерта подарили бейсболку, в которую был вшит презерватив и прикреплена бумажка с номером телефона. До этого 25-летняя певица отдыхала в Исландии, после чего заболел.