Джонсон ответил на просьбу попавших в плен британцев на Украине

27 апреля 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Джонсон, считает, что решение об обмене граждан должна принять Украина Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение об обмене двоих британских граждан на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука должны принять на Украине. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на просьбу сдавшихся в плен на Украине. «Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим», — сказал Джонсон в эфире телеканала Talk TV. При этом он отметил, что военные Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и были пойманы, не являются заложниками, «они не террористы для обмена, они военнопленные». Джонсон подчеркнул, что в связи с этим у них есть права по Женевской конвекции, поэтому их не должны выставлять перед камерой — это является нарушением их прав. Ранее британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, попросил Бориса Джонсона об обмене его и еще одного британского пленного на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. Тот был задержан на Украине в середине апреля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Сам Медведчук попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Решение об обмене двоих британских граждан на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука должны принять на Украине. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на просьбу сдавшихся в плен на Украине. «Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим», — сказал Джонсон в эфире телеканала Talk TV. При этом он отметил, что военные Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и были пойманы, не являются заложниками, «они не террористы для обмена, они военнопленные». Джонсон подчеркнул, что в связи с этим у них есть права по Женевской конвекции, поэтому их не должны выставлять перед камерой — это является нарушением их прав. Ранее британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, попросил Бориса Джонсона об обмене его и еще одного британского пленного на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. Тот был задержан на Украине в середине апреля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Сам Медведчук попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя