26 апреля 2022

Джонсон ответил на просьбу попавших в плен британцев на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Джонсон, считает, что решение об обмене граждан должна принять Украина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение об обмене двоих британских граждан на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука должны принять на Украине. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на просьбу сдавшихся в плен на Украине.

«Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим», — сказал Джонсон в эфире телеканала Talk TV.

При этом он отметил, что военные Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и были пойманы, не являются заложниками, «они не террористы для обмена, они военнопленные». Джонсон подчеркнул, что в связи с этим у них есть права по Женевской конвекции, поэтому их не должны выставлять перед камерой — это является нарушением их прав.

Ранее британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, попросил Бориса Джонсона об обмене его и еще одного британского пленного на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. Тот был задержан на Украине в середине апреля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Сам Медведчук попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Решение об обмене двоих британских граждан на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука должны принять на Украине. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на просьбу сдавшихся в плен на Украине. «Мы будем делать все, что сможем, но это решение за украинской стороной. Мы очень тесно работаем над этим», — сказал Джонсон в эфире телеканала Talk TV. При этом он отметил, что военные Великобритании, которые воевали на стороне ВСУ и были пойманы, не являются заложниками, «они не террористы для обмена, они военнопленные». Джонсон подчеркнул, что в связи с этим у них есть права по Женевской конвекции, поэтому их не должны выставлять перед камерой — это является нарушением их прав. Ранее британский наемник Эйден Эслин, известный как Cossack Gundi или Johnny, попросил Бориса Джонсона об обмене его и еще одного британского пленного на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. Тот был задержан на Украине в середине апреля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Сам Медведчук попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...