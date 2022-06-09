Депутат Новиков назвал условия окончания спецоперации в 2022 году

09 июня 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Возобновлять переговоры РФ может после освобождения большей части Украины, отметил Дмитрий Новиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация может завершиться к концу 2022 году в случае усиления со стороны России действий по ликвидации нацбатальонов и проведения мирных переговоров. Но они возможны, если будет освобождена значительная часть Украины. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Специальную военную операцию на Украине завершить к концу года можно. Дело лишь в цене вопроса, в возможных издержках. Например, резко активизировать боевые действия с зараженными нацизмом частями украинской армии, которые отказываются сдавать оружие. Что касается мирных переговоров, на мой взгляд, они возможны только на фоне освобождения более значительных территорий Украины. В противном случае, Киев либо вовсе на них не пойдет, либо будет их имитировать и использовать как информационную возможность представить позицию РФ неконструктивной», — объяснил Дмитрий Новиков. При этом спикер отметил, что отдельной задачей военно-политической спецоперации должен быть поиск новых субъектов соглашений России с Украиной. «У меня большие вопросы по поводу того, кто вообще может и должен быть субъектом наших соглашений о дальнейшем устройстве Украины и наших межгосударственных взаимоотношениях. Полагаю, что в этой роли Зеленский становится все менее договороспособным. Поэтому отдельной задачей специальной военно-политической операции, которая осуществляется на Украине, может стать как раз поиск тех, кто в движении и организации круга политиков мог бы стать такого рода субъектом переговорного процесса», — добавил Новиков. Ранее соратник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова депутат Госдумы РФ Адам Делимханов высказал предположение, что спецоперация на Украине должна закончиться к концу 2022 года. Министр иностранных дел РФ заявил, что сейчас идет обмен взглядами на перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Однако, по словам Сергея Лаврова, требования президента Владимира Зеленского, которые он выдвинул для начала новых обсуждений, несерьезны. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако не пришли к единому решению. По словам Зеленского, возобновление обсуждений возможно лишь после того, как Россия возвратит территорий Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Спецоперация может завершиться к концу 2022 году в случае усиления со стороны России действий по ликвидации нацбатальонов и проведения мирных переговоров. Но они возможны, если будет освобождена значительная часть Украины. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Специальную военную операцию на Украине завершить к концу года можно. Дело лишь в цене вопроса, в возможных издержках. Например, резко активизировать боевые действия с зараженными нацизмом частями украинской армии, которые отказываются сдавать оружие. Что касается мирных переговоров, на мой взгляд, они возможны только на фоне освобождения более значительных территорий Украины. В противном случае, Киев либо вовсе на них не пойдет, либо будет их имитировать и использовать как информационную возможность представить позицию РФ неконструктивной», — объяснил Дмитрий Новиков. При этом спикер отметил, что отдельной задачей военно-политической спецоперации должен быть поиск новых субъектов соглашений России с Украиной. «У меня большие вопросы по поводу того, кто вообще может и должен быть субъектом наших соглашений о дальнейшем устройстве Украины и наших межгосударственных взаимоотношениях. Полагаю, что в этой роли Зеленский становится все менее договороспособным. Поэтому отдельной задачей специальной военно-политической операции, которая осуществляется на Украине, может стать как раз поиск тех, кто в движении и организации круга политиков мог бы стать такого рода субъектом переговорного процесса», — добавил Новиков. Ранее соратник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова депутат Госдумы РФ Адам Делимханов высказал предположение, что спецоперация на Украине должна закончиться к концу 2022 года. Министр иностранных дел РФ заявил, что сейчас идет обмен взглядами на перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Однако, по словам Сергея Лаврова, требования президента Владимира Зеленского, которые он выдвинул для начала новых обсуждений, несерьезны. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Стороны провели ряд переговоров, однако не пришли к единому решению. По словам Зеленского, возобновление обсуждений возможно лишь после того, как Россия возвратит территорий Украины.