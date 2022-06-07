Лавров обсудит с турецким коллегой переговоры с Украиной

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Сергей Лавров встретился с Мевлютом Чавушоглу 8 июня в Анкаре Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления российско-украинских переговоров. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства РФ. Также Лавров расскажет турецкому коллеге о том, какие действия Россия предпринимает для защиты мирного населения на Украине.

«Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения», — сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. До этого Москва и Киев провели несколько встреч, на которых обсуждали мирное урегулирование конфликта. Однако они ни к чему не привели. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как она фактически вышла из них. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина прекрасно знает все требования России, однако Киев «морозит» переговоры.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления российско-украинских переговоров. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства РФ. Также Лавров расскажет турецкому коллеге о том, какие действия Россия предпринимает для защиты мирного населения на Украине. «Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения», — сообщается на официальном сайте МИД России. Ранее Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. До этого Москва и Киев провели несколько встреч, на которых обсуждали мирное урегулирование конфликта. Однако они ни к чему не привели. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как она фактически вышла из них. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина прекрасно знает все требования России, однако Киев «морозит» переговоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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