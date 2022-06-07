Лавров обсудит с турецким коллегой переговоры с Украиной

07 июня 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров встретился с Мевлютом Чавушоглу 8 июня в Анкаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления российско-украинских переговоров. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства РФ. Также Лавров расскажет турецкому коллеге о том, какие действия Россия предпринимает для защиты мирного населения на Украине. «Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения», — сообщается на официальном сайте МИД России. Ранее Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. До этого Москва и Киев провели несколько встреч, на которых обсуждали мирное урегулирование конфликта. Однако они ни к чему не привели. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как она фактически вышла из них. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина прекрасно знает все требования России, однако Киев «морозит» переговоры. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перспективы возобновления российско-украинских переговоров. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства РФ. Также Лавров расскажет турецкому коллеге о том, какие действия Россия предпринимает для защиты мирного населения на Украине. «Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения», — сообщается на официальном сайте МИД России. Ранее Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. До этого Москва и Киев провели несколько встреч, на которых обсуждали мирное урегулирование конфликта. Однако они ни к чему не привели. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как она фактически вышла из них. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина прекрасно знает все требования России, однако Киев «морозит» переговоры.