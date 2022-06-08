Жители ХМАО создали петицию против платной доставки Wildberries

Жители ХМАО создали петицию, в которой они требуют Wildberries отменить платную доставку в пункты выдачи городов Югры. Петиция опубликована на сайте change.org.
«В нашем регионе — ХМАО, доставка — 200 рублей, и плюс, если клиент захочет сделать возврат — еще 100 рублей. В итоге при отказе, он мало того уйдет без вещи, но еще и при этом заплатит лишние 300 рублей. Соответственно, ему будет проще сделать заказ в другом месте с бесплатной доставкой или сходить и купить нужное в магазине», — говорится в петиции.
На момент публикации материала под требованиями подписалась почти тысяча человек. При этом авторами петиции, исходя из ее текста, являются в том числе и сами сотрудники Wildberries из ХМАО. «Нам, менеджерам, очень нравится наша работа и мы не хотим ее покидать, но если также останется платная доставка, то из-за низкой зарплаты, в связи с этим, мы будем вынуждены это сделать», — сказано в тексте.
В поддержке Wildberries поясняли корреспонденту URA.RU, что маркетплейс стал брать плату за доставку, поскольку считает ХМАО, как и ряд других субъектов РФ, удаленными регионами. Исходя из этого и варьируется стоимость услуги.
На момент публикации петицию подписала почти тысяча человек
Фото: скриншот с сайта change.org
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались в социальных сетях на Wildberries, который стал брать плату за доставку в пункты выдачи. Покупатели задумались об уходе на другие онлайн-платформы.
Жители ХМАО создали петицию, в которой они требуют Wildberries отменить платную доставку в пункты выдачи городов Югры. Петиция опубликована на сайте change.org. «В нашем регионе — ХМАО, доставка — 200 рублей, и плюс, если клиент захочет сделать возврат — еще 100 рублей. В итоге при отказе, он мало того уйдет без вещи, но еще и при этом заплатит лишние 300 рублей. Соответственно, ему будет проще сделать заказ в другом месте с бесплатной доставкой или сходить и купить нужное в магазине», — говорится в петиции. На момент публикации материала под требованиями подписалась почти тысяча человек. При этом авторами петиции, исходя из ее текста, являются в том числе и сами сотрудники Wildberries из ХМАО. «Нам, менеджерам, очень нравится наша работа и мы не хотим ее покидать, но если также останется платная доставка, то из-за низкой зарплаты, в связи с этим, мы будем вынуждены это сделать», — сказано в тексте. В поддержке Wildberries поясняли корреспонденту URA.RU, что маркетплейс стал брать плату за доставку, поскольку считает ХМАО, как и ряд других субъектов РФ, удаленными регионами. Исходя из этого и варьируется стоимость услуги. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО пожаловались в социальных сетях на Wildberries, который стал брать плату за доставку в пункты выдачи. Покупатели задумались об уходе на другие онлайн-платформы.