Шумков доложил о межнациональных отношениях представителю Кремля

Вадим Шумков рассказал о межнациональных отношениях в Курганской области на окружном совещании в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области в последние годы не было зафиксировано социальных конфликтов на этнической и религиозной почве. Об этом губернатор Вадим Шумков доложил на окружном совещании с участием полпреда президента Владимира Якушева и замруководителя администрации Президента России Магомедсалама Магомедова.

«Межнациональные отношения на территории Курганской области можно охарактеризовать как стабильные. Социальных конфликтов на этнической и религиозной почве на территории региона за последние годы не зафиксировано», — цитирует доклад губернатора пресс-служба правительства Курганской области.

Шумков отмети, что в сложившейся в мире обстановке реализация Стратегии государственной национальной политики остается одним из наиболее приоритетных направлений работы правительства Курганской области. В регионе проживают представители более 105 национальностей.

Ранее URA.RU писало, что замглавы администрации президент РФ Магомедсалам Магомедов на совещании в Челябинске указал на новые аспекты национальной политики. На совещании присутствовали уральские губернаторы. 10 июня в Челябинске пройдет совещание по развитию внутреннего туризма. Главы регионов посетят горнолыжный курорт «Солнечная долина».