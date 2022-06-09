Глава крупнейшего челябинского вуза попал под санкции Зеленского

Александр Шестаков попал в санкционный список Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В указ о введении санкций против ректоров 236 вузов России, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским попал ректор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), крупнейшего вуза Челябинской области, Александр Шестаков. Указ выложен 9 июня на официальном сайте Зеленского.

Согласно документу, у тех, кто попал в этот список блокируются активы на территории Украины. Им запрещено покупать в этой стране землю Также ректоры, перечисленные в указе, лишаются государственных наград Украины.

В пресс-службе ЮУрГУ от комментариев воздержались. Ранее Зеленский подписал указ в введении санкций против руководства России.

Депутат законодательного собрания региона, доктор технических наук Шестаков стал ректором ЮУрГУ в 2005 году. 22 июня 2022 года ему исполнится 70 лет, он покинет пост ректора и займет должность президента вуза.

Санкции введены на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине с 24 февраля. Целью спецоперации являются демилитаризации и денацификации Украины. Уже освобождены от ВСУ почти вся ЛНР и основная часть ДНР. Некоторые освобожденные области уже изъявили желание войти в состав РФ. Запорожье проведет референдум на эту тему.