Для Сергея Плахотина (справа) особенно важно было решить кулуарный конфликт до старта губернаторской кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по идеологии Сергей Плахотин остановил конфликт во внутриполитическом блоке администрации, опасный в преддверии старта кампании по переизбранию губернатора Евгения Куйвашева. Замначальника департамента общественных связей (ДОС), соратник Плахотина Егор Некрасов переведен на рядовую должность в другое подразделение мэрии.

У Некрасова, как писало URA.RU, были серьезные противоречия с его начальницей, директором ДОС Галиной Токаревой (протеже мэра Алексея Орлова). По одной из версий, Токарева заподозрила Некрасова в ведении двойной игры. Тот в ответ якобы писал доносы на Токареву в резиденцию главы региона. Поскольку Некрасов дружен с Плахотиным, выполняет его спецпоручения, конфликт перетек на уровень Плахотин-Токарева.

«Выход из ситуации был только один — найти Некрасову другое место, чтобы с Токаревой у него не было точек соприкосновения. И Плахотин это устроил. Некрасов будет работать под началом вице-мэра Марины Фадеевой, в орготделе (обычным специалистом). Но это формально. Фактически он так же будет подчиняться Плахотину», — поделился источник в мэрии. Ни Токарева, ни Плахотин на звонок корреспондента к моменту публикации не ответили.