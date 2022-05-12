Источник: за двумя протестами в Екатеринбурге стоит мэрия

Умную схему, якобы обкатанную на олигархах из Москвы, применят на выборах

12 мая 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Чиновникам приписывают участие в протестах против «Баден-Бадена» на Шарташе и ТЛЦ «Уральский» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Власти Екатеринбурга могут стоять как минимум за двумя резонансными волнениями последних месяцев. По словам двух источников URA.RU, чиновники якобы придумали схему, которая приносит им не только политические очки, но и, предположительно, деньги. В дальнейшем технологию планируют использовать на выборах в гордуму 2023 года — если одобрит мэр Алексей Орлов. В то же время два других собеседника, также погруженные в принятие решений, приводят альтернативную версию. Основную роль в интриге приписывают замначальника департамента общественных связей мэрии Егору Некрасову. В 2013 году Некрасов стал советником Владимира Тунгусова — на тот момент замглавы администрации Екатеринбурга и «серого кардинала» уральской столицы. После того, как в сентябре 2018-го губернатор Евгений Куйвашев уволил Тунгусова с поста вице-губернатора, Некрасов ушел в бизнес. В мэрию он вернулся в июле 2021-го. По слухам, за Некрасова поручился замгубернатора Валерия Чайников (сам он это опровергал). Главным исполнителем в интриге называют экс-помощника Владимира Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роль Некрасова в окружении Тунгусова описывают расплывчато: «спецпоручения». Похожий функционал у него якобы и сейчас — в команде вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина (курирует департамент общественных связей). В 2021-году в Кировском районе Екатеринбурга почти в одно время развивались сразу два громких протеста. Первый — против строительства термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе, второй — против строительства транспортно-логистического центра «Уральский» в поселке Калиновский, неподалеку от северного берега Шарташа. Обе стройки одобрили губернатор Куйвашев и мэр Орлов. Долгое время срыв стройки на берегу Шарташа приписывали депутатам гордумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проект на Шарташе в итоге сорвался. Под предлогом недовольства общественников гордума в сентябре 2021-го отказалась менять зонирование берега озера (поскольку властям не хватило всего одного голоса, депутатов заподозрили в манипуляции). В феврале 2022-го стройку заблокировала экологическая госэкспертиза. А строительство ТЛЦ, несмотря на негативный фон, состоится — 12 апреля дума приняла соответствующие поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). «Поначалу, когда история с „Баден-Баденом“ на Шарташе только развивалась, протестовали в основном экологи, и все было достаточно конструктивно, искренне. Но потом в ситуацию включились профессиональные активисты. Разумеется, не только от мэрии (например, Анна Балтина из „Парков и скверов“ — прим. URA.RU), но в том числе от нее», — описал источник во властных структурах, участвовавший в переговорах. Аналогично развивался протест против ТЛЦ, утверждает он. «Там действительно были простые многодетные семьи, взволнованные планами застройщика (и их можно было понять). Однако на определенном этапе более активно себя стали проявлять подготовленные общественники-сутяжники, не имеющие отношения к территории», — добавил собеседник. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга подозревает топ-бизнесмена в провокации. Его проект на Уралмаше под угрозой Под «профессиональными» активистами в обоих случаях подразумеваются участники ТОСов Кировского района. ТОС (территориальное общественное самоуправление) — это объединение горожан по месту их жительства (квартал, улица, двор, дом), которое они создают для совместного решения своих локальных проблем. Всего в городе 52 ТОСа. В Кировском районе их семь. Отвечает за ТОСы департамент, в котором работает Некрасов. «Именно он — очевидно, не по своему желанию — направлял ТОСы на Шарташе и в Калиновском, проводил обучения. Например, в обеих горячих точках себя проявил Виктор Кондратьев, который возглавляет ТОС „Каменные палатки“ и состоит в некоторых других ТОСах. В частных разговорах он даже гордился: „Я остановил стройку на Шарташе“. Некрасов с ним активно контактирует, готовит какие-то совместные проекты», — передал второй собеседник. Кондратьев при этом заявил URA.RU, что, во-первых, выступал против «Баден-Бадена» по своей воле, во-вторых, познакомился с Некрасовым уже после всех событий, в-третьих, ничего не знает про ТЛЦ. По неподтвержденным данным, Евгению Кононову предлагали откупиться от протестов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из источников утверждает, что во время протестов вокруг Шарташа с инвестором — владельцем сети Baden Family Евгением Кононовым — якобы связывались люди, представлявшиеся, что «от администрации». «Кононову предложили заплатить 500 тысяч рублей, чтобы протесты остановились. Он отказался», — раскрыл собеседник. Оперативно найти официальное подтверждение его слов не удалось — Кононов воздержался от комментариев. В случае с ТЛЦ якобы было по-другому. Бенефициарами логопарка являются бизнесмены из столицы (компания «РБ Групп»). Ее совладелец, Александр Кахидзе, ранее был близок к руководству РЖД. «Москвичи сразу пришли в администрацию — с просьбой заглушить протест (естественно, они были не в курсе, что в акциях среди прочих участвуют промэрские общественники). За определенную сумму их проблему решили — активисты просто перестали там появляться», — рассказал один из источников. При этом другой инсайдер отметил, что слышал лишь о том, что Некрасов выводил людей в поддержку ТЛЦ. Сейчас Алексею Орлову предлагают распространить схему с ТОСами на другие районы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам первого источника, сейчас идеологический блок администрации якобы предлагает мэру Орлову создать активные ТОСы в каждом районе, а не только в Кировском — чтобы сформировать сетку лояльных активистов. «Но в действительности они будут использоваться с двух сторон — позитивной и негативной (протесты). Потом эту сетку кому-нибудь продадут. Глава, конечно, обо всем этом не знает», — уверен собеседник. В кулуарах «серого дома» поговаривают, что именно описанная схема стала причиной конфликта между начальниками Некрасова — директором его департамента Галиной Токаревой и вице-мэром Плахотиным. «Токарева, узнав обо всем, решила избавиться от Некрасова, дистанцироваться от него. А Плахотин на стороне Некрасова», — поделился один из источников. Впрочем, сами Плахотин и Токарева категорически отрицают, что между ними есть какие-либо противоречия. По словам третьего источника, близкого к мэрии, на самом деле все обстоит иначе. «Администрация действительно по просьбе застройщика ТЛЦ помогала проводить с местными жителями разъяснительную работу (естественно, затраты застройщик взял на себя). И Егор Некрасов по просьбе Плахотина общался с активистами, районной администрацией и бизнесом, чтобы скоординировать их диалог. Не более того. Думаю, просто кто-то из недоброжелателей наговаривает», — предположил он. «Егор действительно проделал большую работу, чтобы снизить напряжение на территории», — подтвердил еще один источник. В разговоре с URA.RU Егор Некрасов сказал, что не комментирует слухи. Дозвониться до Сергея Плахотина к моменту публикации материала не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Власти Екатеринбурга могут стоять как минимум за двумя резонансными волнениями последних месяцев. По словам двух источников URA.RU, чиновники якобы придумали схему, которая приносит им не только политические очки, но и, предположительно, деньги. В дальнейшем технологию планируют использовать на выборах в гордуму 2023 года — если одобрит мэр Алексей Орлов. В то же время два других собеседника, также погруженные в принятие решений, приводят альтернативную версию. Основную роль в интриге приписывают замначальника департамента общественных связей мэрии Егору Некрасову. В 2013 году Некрасов стал советником Владимира Тунгусова — на тот момент замглавы администрации Екатеринбурга и «серого кардинала» уральской столицы. После того, как в сентябре 2018-го губернатор Евгений Куйвашев уволил Тунгусова с поста вице-губернатора, Некрасов ушел в бизнес. В мэрию он вернулся в июле 2021-го. По слухам, за Некрасова поручился замгубернатора Валерия Чайников (сам он это опровергал). Роль Некрасова в окружении Тунгусова описывают расплывчато: «спецпоручения». Похожий функционал у него якобы и сейчас — в команде вице-мэра по политике и СМИ Сергея Плахотина (курирует департамент общественных связей). В 2021-году в Кировском районе Екатеринбурга почти в одно время развивались сразу два громких протеста. Первый — против строительства термального комплекса «Баден-Баден» на Шарташе, второй — против строительства транспортно-логистического центра «Уральский» в поселке Калиновский, неподалеку от северного берега Шарташа. Обе стройки одобрили губернатор Куйвашев и мэр Орлов. Проект на Шарташе в итоге сорвался. Под предлогом недовольства общественников гордума в сентябре 2021-го отказалась менять зонирование берега озера (поскольку властям не хватило всего одного голоса, депутатов заподозрили в манипуляции). В феврале 2022-го стройку заблокировала экологическая госэкспертиза. А строительство ТЛЦ, несмотря на негативный фон, состоится — 12 апреля дума приняла соответствующие поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). «Поначалу, когда история с „Баден-Баденом“ на Шарташе только развивалась, протестовали в основном экологи, и все было достаточно конструктивно, искренне. Но потом в ситуацию включились профессиональные активисты. Разумеется, не только от мэрии (например, Анна Балтина из „Парков и скверов“ — прим. URA.RU), но в том числе от нее», — описал источник во властных структурах, участвовавший в переговорах. Аналогично развивался протест против ТЛЦ, утверждает он. «Там действительно были простые многодетные семьи, взволнованные планами застройщика (и их можно было понять). Однако на определенном этапе более активно себя стали проявлять подготовленные общественники-сутяжники, не имеющие отношения к территории», — добавил собеседник. Под «профессиональными» активистами в обоих случаях подразумеваются участники ТОСов Кировского района. ТОС (территориальное общественное самоуправление) — это объединение горожан по месту их жительства (квартал, улица, двор, дом), которое они создают для совместного решения своих локальных проблем. Всего в городе 52 ТОСа. В Кировском районе их семь. Отвечает за ТОСы департамент, в котором работает Некрасов. «Именно он — очевидно, не по своему желанию — направлял ТОСы на Шарташе и в Калиновском, проводил обучения. Например, в обеих горячих точках себя проявил Виктор Кондратьев, который возглавляет ТОС „Каменные палатки“ и состоит в некоторых других ТОСах. В частных разговорах он даже гордился: „Я остановил стройку на Шарташе“. Некрасов с ним активно контактирует, готовит какие-то совместные проекты», — передал второй собеседник. Кондратьев при этом заявил URA.RU, что, во-первых, выступал против «Баден-Бадена» по своей воле, во-вторых, познакомился с Некрасовым уже после всех событий, в-третьих, ничего не знает про ТЛЦ. Один из источников утверждает, что во время протестов вокруг Шарташа с инвестором — владельцем сети Baden Family Евгением Кононовым — якобы связывались люди, представлявшиеся, что «от администрации». «Кононову предложили заплатить 500 тысяч рублей, чтобы протесты остановились. Он отказался», — раскрыл собеседник. Оперативно найти официальное подтверждение его слов не удалось — Кононов воздержался от комментариев. В случае с ТЛЦ якобы было по-другому. Бенефициарами логопарка являются бизнесмены из столицы (компания «РБ Групп»). Ее совладелец, Александр Кахидзе, ранее был близок к руководству РЖД. «Москвичи сразу пришли в администрацию — с просьбой заглушить протест (естественно, они были не в курсе, что в акциях среди прочих участвуют промэрские общественники). За определенную сумму их проблему решили — активисты просто перестали там появляться», — рассказал один из источников. При этом другой инсайдер отметил, что слышал лишь о том, что Некрасов выводил людей в поддержку ТЛЦ. По словам первого источника, сейчас идеологический блок администрации якобы предлагает мэру Орлову создать активные ТОСы в каждом районе, а не только в Кировском — чтобы сформировать сетку лояльных активистов. «Но в действительности они будут использоваться с двух сторон — позитивной и негативной (протесты). Потом эту сетку кому-нибудь продадут. Глава, конечно, обо всем этом не знает», — уверен собеседник. В кулуарах «серого дома» поговаривают, что именно описанная схема стала причиной конфликта между начальниками Некрасова — директором его департамента Галиной Токаревой и вице-мэром Плахотиным. «Токарева, узнав обо всем, решила избавиться от Некрасова, дистанцироваться от него. А Плахотин на стороне Некрасова», — поделился один из источников. Впрочем, сами Плахотин и Токарева категорически отрицают, что между ними есть какие-либо противоречия. По словам третьего источника, близкого к мэрии, на самом деле все обстоит иначе. «Администрация действительно по просьбе застройщика ТЛЦ помогала проводить с местными жителями разъяснительную работу (естественно, затраты застройщик взял на себя). И Егор Некрасов по просьбе Плахотина общался с активистами, районной администрацией и бизнесом, чтобы скоординировать их диалог. Не более того. Думаю, просто кто-то из недоброжелателей наговаривает», — предположил он. «Егор действительно проделал большую работу, чтобы снизить напряжение на территории», — подтвердил еще один источник. В разговоре с URA.RU Егор Некрасов сказал, что не комментирует слухи. Дозвониться до Сергея Плахотина к моменту публикации материала не удалось.