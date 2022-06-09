Зеленский ввел санкции в отношении ректоров тюменских вузов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении шести ректоров тюменских вузов. Документ опубликован на сайте главы украинского государства. Им заморозят счета и запретят въезд в страну.
Всего ограничения ввели против 236 ректоров. В список лиц, попавших под санкции, вошли ректоры следующих вузов региона:
- Романчук Иван — Тюменский государственный университет (ТюмГУ);
- Петров Иван — Тюменский государственный медицинский университет (ТюмГМУ);
- Омельченко Игорь — Тюменский государственный институт культуры (ТГИК);
- Митрополит Димитрий (Капалин) — Тобольская Православная Духовная Семинария;
- Иоголевич Владимир — Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России;
- Ефремова Вероника — Тюменский индустриальный университет (ТИУ).
Согласно указу, попавшим под санкциям гражданам запрещен въезд на территорию Украины, покупка земли в ее пределах и вывод капитала из страны. Помимо этого их счета и активы будут заблокированы.
Санкции были введены на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине с 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Уже освобождены почти вся ЛНР и основная часть ДНР. Некоторые освобожденные области уже изъявили желание войти в состав РФ.
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