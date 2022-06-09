Зеленский ввел санкции в отношении ректоров тюменских вузов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Санкции повлияли на шесть ректоров вузов из Тюменской области Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении шести ректоров тюменских вузов. Документ опубликован на сайте главы украинского государства. Им заморозят счета и запретят въезд в страну.

Всего ограничения ввели против 236 ректоров. В список лиц, попавших под санкции, вошли ректоры следующих вузов региона:

  • Романчук Иван — Тюменский государственный университет (ТюмГУ);
  • Петров Иван — Тюменский государственный медицинский университет (ТюмГМУ);
  • Омельченко Игорь — Тюменский государственный институт культуры (ТГИК);
  • Митрополит Димитрий (Капалин) — Тобольская Православная Духовная Семинария;
  • Иоголевич Владимир — Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России;
  • Ефремова Вероника — Тюменский индустриальный университет (ТИУ).

Согласно указу, попавшим под санкциям гражданам запрещен въезд на территорию Украины, покупка земли в ее пределах и вывод капитала из страны. Помимо этого их счета и активы будут заблокированы.

Санкции были введены на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине с 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Уже освобождены почти вся ЛНР и основная часть ДНР. Некоторые освобожденные области уже изъявили желание войти в состав РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении шести ректоров тюменских вузов. Документ опубликован на сайте главы украинского государства. Им заморозят счета и запретят въезд в страну. Всего ограничения ввели против 236 ректоров. В список лиц, попавших под санкции, вошли ректоры следующих вузов региона: Согласно указу, попавшим под санкциям гражданам запрещен въезд на территорию Украины, покупка земли в ее пределах и вывод капитала из страны. Помимо этого их счета и активы будут заблокированы. Санкции были введены на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине с 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Уже освобождены почти вся ЛНР и основная часть ДНР. Некоторые освобожденные области уже изъявили желание войти в состав РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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