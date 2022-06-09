Зеленский ввел санкции в отношении ректоров тюменских вузов

09 июня 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Санкции повлияли на шесть ректоров вузов из Тюменской области Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении шести ректоров тюменских вузов. Документ опубликован на сайте главы украинского государства. Им заморозят счета и запретят въезд в страну. Всего ограничения ввели против 236 ректоров. В список лиц, попавших под санкции, вошли ректоры следующих вузов региона: Романчук Иван — Тюменский государственный университет (ТюмГУ);

Петров Иван — Тюменский государственный медицинский университет (ТюмГМУ);

Омельченко Игорь — Тюменский государственный институт культуры (ТГИК);

Митрополит Димитрий (Капалин) — Тобольская Православная Духовная Семинария;

Иоголевич Владимир — Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России;

Ефремова Вероника — Тюменский индустриальный университет (ТИУ). Согласно указу, попавшим под санкциям гражданам запрещен въезд на территорию Украины, покупка земли в ее пределах и вывод капитала из страны. Помимо этого их счета и активы будут заблокированы. Санкции были введены на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине с 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Уже освобождены почти вся ЛНР и основная часть ДНР. Некоторые освобожденные области уже изъявили желание войти в состав РФ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении шести ректоров тюменских вузов. Документ опубликован на сайте главы украинского государства. Им заморозят счета и запретят въезд в страну. Всего ограничения ввели против 236 ректоров. В список лиц, попавших под санкции, вошли ректоры следующих вузов региона: Согласно указу, попавшим под санкциям гражданам запрещен въезд на территорию Украины, покупка земли в ее пределах и вывод капитала из страны. Помимо этого их счета и активы будут заблокированы. Санкции были введены на фоне спецоперации, которую РФ проводит на Украине с 24 февраля. Одной из основных ее целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ. Уже освобождены почти вся ЛНР и основная часть ДНР. Некоторые освобожденные области уже изъявили желание войти в состав РФ.