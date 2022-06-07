В Мелитополе начали подготовку к референдуму о присоединении к РФ

08 июня 2022 в 00:37 Размер текста - 17 +

В подконтрольном РФ Мелитополе Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России. Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Галина Данильченко. «Мы знаем, что наше будущее едино с Россией — Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — сказала Данильченко в видеообращении, распространенном пресс-службой ВГА, по итогам визита первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Оба региона уже начали переход в рублевую зону. 25 мая власти Запорожья заявили о желании войти в состав РФ после полного освобождения территорий от украинских националистов. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что будущее Херсонской и Запорожской областей — в воссоединении с Россией.