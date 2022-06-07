07 июня 2022

В Мелитополе начали подготовку к референдуму о присоединении к РФ

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Крым. Референдум., российский флаг, митинг, флаг россии, толпа
Мелитополь готовится к референдуму о воссоединении с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В подконтрольном РФ Мелитополе Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России. Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Галина Данильченко.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией — Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — сказала Данильченко в видеообращении, распространенном пресс-службой ВГА, по итогам визита первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Оба региона уже начали переход в рублевую зону. 25 мая власти Запорожья заявили о желании войти в состав РФ после полного освобождения территорий от украинских националистов. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что будущее Херсонской и Запорожской областей — в воссоединении с Россией.

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В подконтрольном РФ Мелитополе Запорожской области началась подготовка к референдуму о вхождении в состав России. Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Галина Данильченко. «Мы знаем, что наше будущее едино с Россией — Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — сказала Данильченко в видеообращении, распространенном пресс-службой ВГА, по итогам визита первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженным силам РФ удалось освободить Херсонскую область и часть территорий Запорожья. Оба региона уже начали переход в рублевую зону. 25 мая власти Запорожья заявили о желании войти в состав РФ после полного освобождения территорий от украинских националистов. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что будущее Херсонской и Запорожской областей — в воссоединении с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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