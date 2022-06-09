В Латвии предложили изымать собственность России и Белоруссии

09 июня 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Закон должны разработать к 17 июня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Латвии решили отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил разработать такой закон к 17 июня. «Я поручил экспертам министерства юстиции разработать к 17 июня […] специальный закон об отчуждении собственности. […] Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: «Московский дом», (санатории) «Янтарный берег» и «Белоруссия», — написал Борданс в Twitter (заблокирован на территории РФ). По его словам, они будут использоваться для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра. По словам министра юстиции Латвии, в прибалтийской республике уже существует правовой механизм, в рамках которого можно конфисковать имущество. Он добавил, что для того, чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходимо разработать специальный закон, убирающий тем самым любые препятствия и толкования относительно отчуждения этого имущества, принадлежащего РФ и Белоруссии, на нужды государства и общества. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России. Так, ранее в Латвии пригрозились заблокировать российские социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Также с 9 июня там вступил закон о запрете вещания российских телеканалов. Ограничение коснулось вещания «Перца», «Охоты и рыбалки». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В Латвии решили отчуждать собственность России и Белоруссии в пользу государства. Министр юстиции Латвии Янис Борданс предложил разработать такой закон к 17 июня. «Я поручил экспертам министерства юстиции разработать к 17 июня […] специальный закон об отчуждении собственности. […] Целью закона является отчуждение собственности, принадлежащей России и Белоруссии: «Московский дом», (санатории) «Янтарный берег» и «Белоруссия», — написал Борданс в Twitter (заблокирован на территории РФ). По его словам, они будут использоваться для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра. По словам министра юстиции Латвии, в прибалтийской республике уже существует правовой механизм, в рамках которого можно конфисковать имущество. Он добавил, что для того, чтобы законодатель четко выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, необходимо разработать специальный закон, убирающий тем самым любые препятствия и толкования относительно отчуждения этого имущества, принадлежащего РФ и Белоруссии, на нужды государства и общества. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. По заявлению президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России. Так, ранее в Латвии пригрозились заблокировать российские социальные сети «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Также с 9 июня там вступил закон о запрете вещания российских телеканалов. Ограничение коснулось вещания «Перца», «Охоты и рыбалки».