В Госдуме назвали трусостью санкции Зеленского против Путина

Владимир Зеленский ввел санкции против Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции президента Украины Владимира Зеленского против президента России Владимира Путина «поражают своей трусостью». Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

«Эти санкции поражают своим лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью. Это глупый поступок. Зеленский еще недавно заявлял, что хочет встретиться с президентом России, сесть за стол переговоров, и тут же вводит санкции в отношении первых лиц нашего государства, с которыми хотел встретиться», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российского руководства. Под эти санкции, в частности, попал Владимир Путин. Ограничения коснулись также его пресс-секретаря Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин. Зеленский также ввел санкции против 236 российских вузов, пишет RT.