В ХМАО временно закрылись McDonald’s. Инсайд URA.RU сбылся

10 июня 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

По словам сотрудников ресторанов, точки фастфуда в ХМАО должны снова открыться до конца июня Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО на ребрендинг закрылись рестораны быстрого питания McDonald’s. Информацию URA.RU подтвердили сотрудники точек фастфуда в Сургуте и Нижневартовске. «К сожалению, мы временно приостановили свою деятельность. По поводу того надолго ли, пока что точных сроков нет, но это точно не сегодня, не завтра и не послезавтра», — прокомментировал корреспонденту URA.RU менеджер ресторана McDonald’s в ТЦ «Аура» в Сургуте. Аналогичная ситуация в других ресторанах фастфуда в Сургуте и Нижневартовске. По словам сотрудников, точки быстрого питания должны открыться вновь до конца июня. За это время рестораны проведут ребрендинг — сменят дизайн и частично меню. Ранее URA.RU сообщало, что многие зарубежные компании приняли решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Санкции со стороны недружественных стран — способ оказать давление на российскую экономику. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО на ребрендинг закрылись рестораны быстрого питания McDonald’s. Информацию URA.RU подтвердили сотрудники точек фастфуда в Сургуте и Нижневартовске. «К сожалению, мы временно приостановили свою деятельность. По поводу того надолго ли, пока что точных сроков нет, но это точно не сегодня, не завтра и не послезавтра», — прокомментировал корреспонденту URA.RU менеджер ресторана McDonald’s в ТЦ «Аура» в Сургуте. Аналогичная ситуация в других ресторанах фастфуда в Сургуте и Нижневартовске. По словам сотрудников, точки быстрого питания должны открыться вновь до конца июня. За это время рестораны проведут ребрендинг — сменят дизайн и частично меню. Ранее URA.RU сообщало, что многие зарубежные компании приняли решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Санкции со стороны недружественных стран — способ оказать давление на российскую экономику. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.