09 июня 2022

В ХМАО временно закрылись McDonald’s. Инсайд URA.RU сбылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, макдоналдс, питание
По словам сотрудников ресторанов, точки фастфуда в ХМАО должны снова открыться до конца июня Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО на ребрендинг закрылись рестораны быстрого питания McDonald’s. Информацию URA.RU подтвердили сотрудники точек фастфуда в Сургуте и Нижневартовске.

«К сожалению, мы временно приостановили свою деятельность. По поводу того надолго ли, пока что точных сроков нет, но это точно не сегодня, не завтра и не послезавтра», — прокомментировал корреспонденту URA.RU менеджер ресторана McDonald’s в ТЦ «Аура» в Сургуте.

Аналогичная ситуация в других ресторанах фастфуда в Сургуте и Нижневартовске. По словам сотрудников, точки быстрого питания должны открыться вновь до конца июня. За это время рестораны проведут ребрендинг — сменят дизайн и частично меню.

Ранее URA.RU сообщало, что многие зарубежные компании приняли решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Санкции со стороны недружественных стран — способ оказать давление на российскую экономику. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

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В ХМАО на ребрендинг закрылись рестораны быстрого питания McDonald’s. Информацию URA.RU подтвердили сотрудники точек фастфуда в Сургуте и Нижневартовске. «К сожалению, мы временно приостановили свою деятельность. По поводу того надолго ли, пока что точных сроков нет, но это точно не сегодня, не завтра и не послезавтра», — прокомментировал корреспонденту URA.RU менеджер ресторана McDonald’s в ТЦ «Аура» в Сургуте. Аналогичная ситуация в других ресторанах фастфуда в Сургуте и Нижневартовске. По словам сотрудников, точки быстрого питания должны открыться вновь до конца июня. За это время рестораны проведут ребрендинг — сменят дизайн и частично меню. Ранее URA.RU сообщало, что многие зарубежные компании приняли решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Санкции со стороны недружественных стран — способ оказать давление на российскую экономику. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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