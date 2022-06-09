Журналисты URA.RU рассказали студентам о том, как ездили в Донбасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ельцин Центре 10 июня военные корреспонденты URA.RU Дмитрий Григорьев и Эдуард Корниенко рассказали о своих командировках в ДНР студентам УрФУ, УрГЮУ, РАНХИГС и УРГЭУ. Это вторая встреча новой для Ельцин Центра повестки за две недели: ранее со студентами другого вуза на этой площадке общался Герой России Сергей Воронин.

Военкоры URA.RU рассказали, как освещали спецоперацию на Украине с 18 февраля по 11 мая, работая в Донецке и Мариуполе, а также в окрестностях этих городов. Григорьев и Корниенко стали свидетелями признания независимости ДНР и ЛНР со стороны России и были очевидцами ракетного удара по центру Донецка, когда от действий ВСУ погибло 20 мирных жителей.

Во время поездки на Донбасс журналисты URA.RU сталкивались с фейками украинских и западных СМИ и развенчивали их, о чем также рассказали студентам. Говоря о своих планах, Григорьев сообщил, что со следующей недели он станет собственным корреспондентом агентства в Донецке, переехав жить в республику. «Я признаюсь в любви к Донецку и Донбассу. Я поговорил с руководством и принял решение переехать туда, чтобы работать на постоянной основе, чтобы быть собственным корреспондентом URA.RU там», — пояснил Григорьев.

Также Григорьев резко отреагировал на вопрос об отношении к заявлению телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». «Лично меня сильно задели слова Соловьева. Я-то знаю точно: на Урале много патриотов. Я екатеринбуржец, у меня патриотичная позиция. Но, как ни крути, без Соловьева, без его резких заявлений как про Екатеринбург, так и про Ельцин Центр — эта наша публичная встреча не состоялась бы», — сказал Григорьев и поблагодарил Ельцин Центр за предоставление площадки.

Телеведущий Владимир Соловьев неоднократно критиковал Ельцин Центр за его либеральную позицию. 27 апреля он назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и потребовал от свердловских властей высказаться в поддержку спецоперации на Украине.

Встреча военкоров URA.RU со студентами УрФУ в Ельцин Центре была организована по предложению представителя МИД РФ в Свердловской области Александра Харлова. На этой же площадке 31 мая студенты Уральского института управления РАНХиГС встречались с очевидцами разных боевых действий, в том числе, с Героем России Сергеем Ворониным.

Студенты задавали различные вопросы о поездке в ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студентам предложили примерить бронежилет, в котором журналист работал в Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналисты URA.RU показали видео и фото, сделанные в ДНР и ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторые гости снимали встречу на память Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист URA.RU Дмитрий Григорьев четко обозначил свою позицию относительно высказывания Владимира Соловьева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU