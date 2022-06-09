Пермский ректор продолжит работу после попадания под санкции

Попавший под санкции Украины ректор Пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов остается на своем посту. Глава вуза не подавал заявление об увольнении со своей должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе в Минобрнауки России.
«Анатолий Ташкинов назначен исполняющим обязанности ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета с 17 августа 2021 г. до утверждения ректора в установленном порядке. В настоящее время заявление Анатолия Ташкинова об увольнении с занимаемой должности ректора по собственному желанию в Минобрнауки России не поступало», — сообщили в пресс-службе.
Ранее Ташкинов был выдвинут среди 11 кандидатов в совет директоров нефтедобывающей компании «Лукойл». На фоне общих слухов об уходе ректора со своего поста выдвижение Ташкинова только усилило подозрения. Также недавно глава ПНИПУ попал в санкционный список Украины, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским. Санкции ввели в отношении ректоров более 200 российских вузов из-за проводимой РФ спецоперации на Украине.
URA.RU также рассказывало, как в 2020 Анатолий Ташкинов обогнал по доходам своих пермских коллег. В сведениях о доходах сообщается, что ректор Политеха за год заработал 6,9 млн рублей.
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Попавший под санкции Украины ректор Пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов остается на своем посту. Глава вуза не подавал заявление об увольнении со своей должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе в Минобрнауки России. «Анатолий Ташкинов назначен исполняющим обязанности ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета с 17 августа 2021 г. до утверждения ректора в установленном порядке. В настоящее время заявление Анатолия Ташкинова об увольнении с занимаемой должности ректора по собственному желанию в Минобрнауки России не поступало», — сообщили в пресс-службе. Ранее Ташкинов был выдвинут среди 11 кандидатов в совет директоров нефтедобывающей компании «Лукойл». На фоне общих слухов об уходе ректора со своего поста выдвижение Ташкинова только усилило подозрения. Также недавно глава ПНИПУ попал в санкционный список Украины, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским. Санкции ввели в отношении ректоров более 200 российских вузов из-за проводимой РФ спецоперации на Украине. URA.RU также рассказывало, как в 2020 Анатолий Ташкинов обогнал по доходам своих пермских коллег. В сведениях о доходах сообщается, что ректор Политеха за год заработал 6,9 млн рублей.