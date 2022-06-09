Пермский ректор продолжит работу после попадания под санкции

Заявления об увольнении Ташкинов не подавал Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Попавший под санкции Украины ректор Пермского Политеха (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов остается на своем посту. Глава вуза не подавал заявление об увольнении со своей должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе в Минобрнауки России.

«Анатолий Ташкинов назначен исполняющим обязанности ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета с 17 августа 2021 г. до утверждения ректора в установленном порядке. В настоящее время заявление Анатолия Ташкинова об увольнении с занимаемой должности ректора по собственному желанию в Минобрнауки России не поступало», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Ташкинов был выдвинут среди 11 кандидатов в совет директоров нефтедобывающей компании «Лукойл». На фоне общих слухов об уходе ректора со своего поста выдвижение Ташкинова только усилило подозрения. Также недавно глава ПНИПУ попал в санкционный список Украины, подписанный президентом страны Владимиром Зеленским. Санкции ввели в отношении ректоров более 200 российских вузов из-за проводимой РФ спецоперации на Украине.

URA.RU также рассказывало, как в 2020 Анатолий Ташкинов обогнал по доходам своих пермских коллег. В сведениях о доходах сообщается, что ректор Политеха за год заработал 6,9 млн рублей.