Пермского ректора выдвинули в совет директоров «Лукойла»

01 июня 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Ректора из Перми выдвинули в совет директоров нефтяной компании Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Ташкинов выдвинут среди 11 кандидатов в совет директоров нефтедобывающей компании «Лукойл». Об этом говорится на сайте компании. «Избрать членов Совета директоров ПАО „ЛУКОЙЛ“ из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО „ЛУКОЙЛ“ 13 мая 2022 г. (протокол №11), в количестве 11 членов: <…> 8. Ташкинов Анатолий Александрович», — зафиксировано в документе. Список одобренных кандидатов опубликован в материалах к годовому общему собранию акционеров 21 июня 2022 года. Вновь избранные члены Совета директоров «Лукойла» получат вознаграждение за выполнение своих функций. Согласно утвержденным документам размер такого вознаграждения может достигать 12 миллионов рублей. Ранее президент компании Вагит Алекперов отказался от своего поста из-за персональных санкций иностранных государств. Заочное собрание акционеров проголосовало, что вместо него руководство компанией примет Вадим Воробьев. URA.RU сообщало, что Ташкинов остался ректором ПНИПУ после тайного голосования работников вуза. Также год назад его доходы оказались самыми большими в сравнении с коллегами. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Страны G7 объявили, что они начнут постепенно отказываться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. В свою очередь, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун предложил России сократить добычу нефти на треть, так как в настоящее время нефтяные компании несут издержки от постоянных изменений объема добываемой нефти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета Александр Ташкинов выдвинут среди 11 кандидатов в совет директоров нефтедобывающей компании «Лукойл». Об этом говорится на сайте компании. «Избрать членов Совета директоров ПАО „ЛУКОЙЛ“ из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО „ЛУКОЙЛ“ 13 мая 2022 г. (протокол №11), в количестве 11 членов: <…> 8. Ташкинов Анатолий Александрович», — зафиксировано в документе. Список одобренных кандидатов опубликован в материалах к годовому общему собранию акционеров 21 июня 2022 года. Вновь избранные члены Совета директоров «Лукойла» получат вознаграждение за выполнение своих функций. Согласно утвержденным документам размер такого вознаграждения может достигать 12 миллионов рублей. Ранее президент компании Вагит Алекперов отказался от своего поста из-за персональных санкций иностранных государств. Заочное собрание акционеров проголосовало, что вместо него руководство компанией примет Вадим Воробьев. URA.RU сообщало, что Ташкинов остался ректором ПНИПУ после тайного голосования работников вуза. Также год назад его доходы оказались самыми большими в сравнении с коллегами. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Страны G7 объявили, что они начнут постепенно отказываться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. В свою очередь, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун предложил России сократить добычу нефти на треть, так как в настоящее время нефтяные компании несут издержки от постоянных изменений объема добываемой нефти.