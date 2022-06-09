Подрядчик продолжает срывать сроки ремонта Некрасовского моста в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане тюменский подрядчик продолжает срывать сроки ремонта Некрасовского моста. На объекте уже неделю нет рабочих. Ситуация не изменилась даже после недавнего визита мэра города Елены Ситниковой. Об этом в своем telegram-канале рассказал депутат Курганской гордумы Иван Камшилов.

«С пятницы прошлой недели на стройке нет ни одного рабочего. 8 июня стройку посетили глава города Кургана, руководитель МКУ „Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана“. Представители подрядчика заверили, что несмотря на отставание графика, все работы будут выполнены. Должна появиться техника, не менее 10 рабочих. Хотя раньше обещали, что будет 12. Но за это время так ничего и не изменилось. На хозяйственной площадке подрядчика нет ни одного человека», — сказал Камшилов.

Ремонтом путепровода на улице Пролетарская в Кургане с марта этого года занимается тюменская компания ООО «Альфа-Строй». Стоимость реконструкции моста составляет более 55 миллионов рублей. Окончание работ запланировано на 15 октября 2022 года.

URA.RU направило запрос в Администрацию города Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до подрядчика не удалось. Номер был недоступен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганские власти раскритиковали ремонт моста в центре города. По словам мэра Елены Ситниковой, из-за нехватки рабочих на объекте, тормозится процесс и создаются неудобства жителям города. Подрядчик обещал увеличить число рабочих на объекте до 12 человек. Также курганцы возмущаются километровыми пробками из-за ремонта моста.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам