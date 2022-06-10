Daily Mail: Путин помешал встрече главы Финляндии и короля Швеции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин объяснил внешнюю политику России на примере Петра I Фото:

Президент Финляндии Саули Ниинисте внезапно отменил свою встречу с королем Швеции Карлом Густавом XVI. По информации агентства Daily Mail, это связано со словами президента России Владимира Путина об император Петре I.

«Саули Ниинисте должен был встретиться с королем Швеции Карлом Густавом XVI и королевой Сильвией на слабо защищенном острове Аландские острова. Ниинисте — близкий друг Путина, которого российский лидер предупредил, что он совершает „ошибку“, подавая заявку в НАТО, — внезапно отменил встречу и улетел домой с женой. В это же время Владимир Путин сравнил себя с Петром Великим. Слова Путина будут рассматриваться как плохо завуалированная угроза государствам Балтии», — пишет Daily Mail.

Ранее Владимир Путин посетил мультимедийную выставку-погружение «Петр Первый. Рождение империи», которая была организована в честь 350-летия со дня рождения русского императора. На этой выставке Путин провел аналогию с Петром I и отметил, что «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», как и русскому императору.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент Финляндии Саули Ниинисте внезапно отменил свою встречу с королем Швеции Карлом Густавом XVI. По информации агентства Daily Mail, это связано со словами президента России Владимира Путина об император Петре I. «Саули Ниинисте должен был встретиться с королем Швеции Карлом Густавом XVI и королевой Сильвией на слабо защищенном острове Аландские острова. Ниинисте — близкий друг Путина, которого российский лидер предупредил, что он совершает „ошибку“, подавая заявку в НАТО, — внезапно отменил встречу и улетел домой с женой. В это же время Владимир Путин сравнил себя с Петром Великим. Слова Путина будут рассматриваться как плохо завуалированная угроза государствам Балтии», — пишет Daily Mail. Ранее Владимир Путин посетил мультимедийную выставку-погружение «Петр Первый. Рождение империи», которая была организована в честь 350-летия со дня рождения русского императора. На этой выставке Путин провел аналогию с Петром I и отметил, что «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», как и русскому императору.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...