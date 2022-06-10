Daily Mail: Путин помешал встрече главы Финляндии и короля Швеции

10 июня 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объяснил внешнюю политику России на примере Петра I Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Финляндии Саули Ниинисте внезапно отменил свою встречу с королем Швеции Карлом Густавом XVI. По информации агентства Daily Mail, это связано со словами президента России Владимира Путина об император Петре I. «Саули Ниинисте должен был встретиться с королем Швеции Карлом Густавом XVI и королевой Сильвией на слабо защищенном острове Аландские острова. Ниинисте — близкий друг Путина, которого российский лидер предупредил, что он совершает „ошибку“, подавая заявку в НАТО, — внезапно отменил встречу и улетел домой с женой. В это же время Владимир Путин сравнил себя с Петром Великим. Слова Путина будут рассматриваться как плохо завуалированная угроза государствам Балтии», — пишет Daily Mail. Ранее Владимир Путин посетил мультимедийную выставку-погружение «Петр Первый. Рождение империи», которая была организована в честь 350-летия со дня рождения русского императора. На этой выставке Путин провел аналогию с Петром I и отметил, что «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», как и русскому императору. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Финляндии Саули Ниинисте внезапно отменил свою встречу с королем Швеции Карлом Густавом XVI. По информации агентства Daily Mail, это связано со словами президента России Владимира Путина об император Петре I. «Саули Ниинисте должен был встретиться с королем Швеции Карлом Густавом XVI и королевой Сильвией на слабо защищенном острове Аландские острова. Ниинисте — близкий друг Путина, которого российский лидер предупредил, что он совершает „ошибку“, подавая заявку в НАТО, — внезапно отменил встречу и улетел домой с женой. В это же время Владимир Путин сравнил себя с Петром Великим. Слова Путина будут рассматриваться как плохо завуалированная угроза государствам Балтии», — пишет Daily Mail. Ранее Владимир Путин посетил мультимедийную выставку-погружение «Петр Первый. Рождение империи», которая была организована в честь 350-летия со дня рождения русского императора. На этой выставке Путин провел аналогию с Петром I и отметил, что «на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», как и русскому императору.