Новый зам шефа свердловской полиции займется работой в Донбассе

Заместитель Александра Мешкова займется кадровыми вопросами главка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый заместитель начальника главного управления МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта Александра Мешкова будет отвечать (в числе прочего) за отбор сотрудников ведомства, которые будут командированы для охраны правопорядка в Донбассе, где формируются местные администрации. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Новый заместитель по работе с личным составом вероятнее всего займется вопросами командирования сотрудников главка в формирующиеся администрации Донбасса», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что новый заместитель также будет решать другие кадровые вопросы главка.

По словам инсайдера, командированные из Свердловской области полицейские должны будут заняться охраной правопорядка в освобожденных городах Донецкой и Луганской народных республик. Участие силовиков в боевых действиях не предполагается.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Сообщения о возможном появлении у Мешкова нового заместителя появились 9 июня. Инсайдер URA.RU рассказал, что четвертый заместитель у шефа свердловской полиции появится в ближайшее время.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов силами ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины и освобождает республики, чтобы обезопасить их русскоязычное население. Российские войска действуют аккуратно, исключая ущерб для местных жителей, добавлял президент Путин.

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