Тюменские бюджетники пожаловались мэру на резкое падение зарплат

10 июня 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Сотрудники детского сада пожаловались мэру Тобольска Максиму Афанасьеву на падение зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники одного из детских садов Тобольска пожаловались мэру города Максиму Афанасьеву на резкое падение зарплат. Соответствующее обращение они опубликовали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Уважаемый Максим Викторович! Обращаются к Вам сотрудники детского сада Тобольска. Хочется Вас спросить, как прокормить наших детей и платить по счетам после того, как по Вашему распоряжению (со слов нашего руководства), значительно была снижена заработная плата у педагогов на 9 тыс. рублей и выше! На каком основании нам была снижена ЗП, если по распоряжению президента РФ повышают все социальные пособия, МРОТ, пенсии и другие выплаты? Цены ЖКХ повышаются на 17%, а педагогическому составу значительно снижают зарплату?», — заявил анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей поддержали автора. «В прокуратуру пишите, во все возможные телепередачи. Удачи в борьбе», — посоветовал Виктор Аникин. «Надеюсь, ваш мэр прочитает статью. Много про него пишут хорошего, разберется. Странно, чтоб в бюджетной организации и убавили заработную плату. Нонсенс», — отметила Евгения Федорова. В администрации Тобольска агентству сообщили о том, что обращения по поводу ситуации, описанной в вышеуказанной публикации, в адрес мэрии не поступали. При этом, от личной встречи с Афанасьевым автор записи отказался. «Напрямую обращения в мэрию города не поступали. Через администратора паблика мы попросили автора обязательно обратиться на личный прием к Максиму Афанасьеву, так как ситуация действительности не соответствует, но человек отказался», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Сотрудники одного из детских садов Тобольска пожаловались мэру города Максиму Афанасьеву на резкое падение зарплат. Соответствующее обращение они опубликовали в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Уважаемый Максим Викторович! Обращаются к Вам сотрудники детского сада Тобольска. Хочется Вас спросить, как прокормить наших детей и платить по счетам после того, как по Вашему распоряжению (со слов нашего руководства), значительно была снижена заработная плата у педагогов на 9 тыс. рублей и выше! На каком основании нам была снижена ЗП, если по распоряжению президента РФ повышают все социальные пособия, МРОТ, пенсии и другие выплаты? Цены ЖКХ повышаются на 17%, а педагогическому составу значительно снижают зарплату?», — заявил анонимный автор публикации. В комментариях к записи большинство пользователей поддержали автора. «В прокуратуру пишите, во все возможные телепередачи. Удачи в борьбе», — посоветовал Виктор Аникин. «Надеюсь, ваш мэр прочитает статью. Много про него пишут хорошего, разберется. Странно, чтоб в бюджетной организации и убавили заработную плату. Нонсенс», — отметила Евгения Федорова. В администрации Тобольска агентству сообщили о том, что обращения по поводу ситуации, описанной в вышеуказанной публикации, в адрес мэрии не поступали. При этом, от личной встречи с Афанасьевым автор записи отказался. «Напрямую обращения в мэрию города не поступали. Через администратора паблика мы попросили автора обязательно обратиться на личный прием к Максиму Афанасьеву, так как ситуация действительности не соответствует, но человек отказался», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.