Стало известно о важной встрече Махонина на Петербургском форуме

Махонина ждет встреча с делегацией Казахстана Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет встречу с представителями Казахстана. Она состоится на площадке Петербургского экономического форума. Об этом рассказал на заседании рабочей группы по экспорту при совете по предпринимательству 10 июня заместитель министра экономического развития региона Владимир Верюжский.

«У губернатора Дмитрия Махонина будет встреча по Казахстану на Петербургском форуме», — отметил Верюжский. В пресс-службе администрации губернатора эту информацию подтвердили. Детали встречи пока уточняются. Предполагается, что в ней примут участие члены правительства республики.

Также планируется, что в ближайшей перспективе в Пермь приедет делегация из Монголии, анонсировал замминистра. Визит уже почти подготовлен. Российский экспортный центр, по его словам, рекомендовал Пермскому краю выстроить отношения с четырьмя странами: Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь. Визиты в Узбекистан и Азербайджан уже состоялись.