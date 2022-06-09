Беларусь поможет Пермскому краю с импортозамещением

Делегацию в Беларусь возглавит Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские власти во втором полугодии 2022 года намерены отправиться с официальным визитом в Беларусь. Об этом на заседании рабочей группы по экспорту при совете по предпринимательству рассказал 10 июня заместитель министра экономического развития региона Владимир Верюжский. Министерства больше всего интересуют вопросы импортозамещения, передает корреспондент URA.RU.

«Международный отдел администрации губернатора опросил все профильные министерства. И практически по всем направлениям у нас есть интерес к Беларуси. Что характерно — в части импортозамещения, потому что у Беларуси есть большие компетенции в этой части», — отметил замминистра.

Министерство строительства, к примеру, по его словам, уже сформировало «перечень дополнительной номенклатуры, и уже есть ответ от белорусской стороны». Также почти готов совместный проект по линии минприроды. Владимир Верюжский рассказал, что сейчас власти работают с МИД, с посольством и официальным представительством Беларуси в Екатеринбурге по подготовке визита. По его словам, в ближайшее время уже будут понятны даты.

Возглавит делегацию Пермского края губернатор Дмитрий Махонин. Планируются встречи с руководством республики, отметил Верюжский. Пермская делегация в последний месяц посетила Узбекистан и Азербайджан. В условиях усилившегося санкционного давления на страну регионы ищут новые рынки сбыта. Санкции связаны со спецоперацией по денацификации Украины, которую с 24 февраля проводит Россия.

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