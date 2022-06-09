Депутат Ильтяков считает, что президент Чехии повторил его слова

Депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что президент Чехии косвенно повторил его слова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков посчитал, что президент Чехии Милош Земан косвенно повторил его слова об отношении к однополым бракам. Об этом депутат рассказал в своем telegram-канале.

«Ну наконец-то нашелся человек в Европе, который косвенно повторил мои слова, сказанные публично в 2021 году. „Не создавал Господь ********** (геев) и лесбиянок“. Думаю, ему теперь объявят санкции, коль посягнул на святые ценности Европы и США!», — заявил в своем аккаунте Ильтяков, ссылаясь на заявление президента Чехии.

Как передает ТАСС, Земан высказался против регистрации однополых браков в Чехии. «Семья — это союз мужчины и женщины», — говорит президент. Также он предупредил, что не подпишет внесенный в парламент законопроект об однополых браках, если его утвердят депутаты. Документ, внесенный в парламент четырьмя фракции из пяти политических партий, предусматривает предоставление государством однополым парам такие же права и обязанности, как и разнополым, в том числе и усыновление и воспитание детей.

До этого URA.RU писало, что Tik-Tok заблокировал скандальное видео, в котором курганский депутат Александр Ильтяков заявил, что Бог не создавал представителей ЛГБТ. В том числе он пожаловался на соцсеть за блокировку. По его мнению, в своем ролике он никого не оскорблял, а лишь «классифицировал заболевание».