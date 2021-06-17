Курганский депутат ГД прокомментировал видео, удаленное в TikTok

Депутат Александр Ильтяков рассказал про видео для TikTok Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков прокомментировал удаленное в TikTok видео. В нем он говорил про представителей ЛГБТ-сообщества. Что депутат думает о блокировке — об этом Ильтяков пояснил URA.RU.

«Казалось бы, демократия и свобода слова. Но о какой демократии может идти речь, если западные соцсети меня забанили. Я никого не оскорбил. Может быть, в администрации этого ресурса есть люди такой же направленности, и они почувствовали, что это оскорбление. Это не оскорбление. Это была классификация заболевания. Я бы хотел этих людей призвать обратиться к Богу, покаяться и родить детей, в конце концов», — пояснил Ильтяков.

Депутат сообщил URA.RU, что эта тема для обсуждения возникла при его визите к владыке Константину в республику Карелия. Со священником депутат познакомился, когда владыка возглавлял кафедру Курганской области (с 2008 по 2015 годы). С Константином Ильтяков обсуждал, как сохранить страну и число граждан. «Не было создано этого извращения. Зачем мы, люди, это делаем. Это рукотворное творение, не божий промысел», — уточнил Ильтяков.

URA.RU писало, что в соцсети TikTok заблокировали видео курганского депутата Госдумы Александра Ильтякова, в котором он заявляет, что Бог не создавал представителей ЛГБТ. В видеоролике Ильтяков читает текст Библии. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их», — цитирует Библию Ильтяков. «Но не создал Господь Бог педерастов и лесбиянок», — добавил он. Ролик был опубликован вечером 17 июня. Через час он был удален в TikTok.