В Кургане объяснили частую смену главных архитекторов

В Кургане рассказали, почему часто меняются главные архитекторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане частая смена главных архитекторов происходит по нескольким причинам. В частности, это высокие требования к таким специалистам и низкая зарплата, которую предлагают, поделились с URA.RU своим мнением источники, близкие к администрации города и из профильной сферы.

«Предыдущий главный архитектор города Кирилл Жученко уволился несколько месяцев назад. Сейчас, по моим данным, эта должность вакантна», — сообщил источники, близкий к курганской мэрии.

Другой инсайдер из числа сотрудников администрации указал, что сейчас начальником управления архитектуры и градостроительства является Николай Шабалин. «Ему предлагали должность главного архитектора, но он не согласился», — пояснил источник.

На сайте городской администрации в разделе «Телефонный справочник департамента архитектуры» Шабалин указан начальником управления. Кто является главным архитектором, в справочнике не написано.

«Главный архитектор должен быть одновременно градостроителем, реставратором, кадастровым инженером, руководителем, разбираться в законодательстве. Не каждый соответствует этой должности. Тот, кто соответствует, знает себе цену и за копейки, которые предлагают у нас, не пойдет. Или будет искать себе подработки, лоббируя застройщиков», — поделился мнением источник из архитектурной сферы.

В администрацию города направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать назначение главного архитектора и рассказать о потенциальных кандидатах на этот пост. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU сообщало, что в 2020 году главным архитектором Кургана стал Кирилл Жученко из Тюмени. В 2019 году пост занимала Анна Алексейчук. До нее этот пост был вакантным с 2017 года. Причиной для ее увольнения стала смена руководства в департаменте архитектуры.

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