Главным архитектором Кургана стал тюменец

Должность главного архитектора Кургана была вакантна с апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане назначили нового главного архитектора. Ранее он работал в Тюмени. О назначении сообщила пресс-служба мэрии Кургана.

«Начальником управления архитектуры и градостроительства, главным архитектором департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана назначен Кирилл Жученко», — рассказали в пресс-службе. Он начал работать с 20 октября.

Жученко родился 27 апреля 1977 года в Тюмени. В 2000 году он окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Архитектура». Он работал архитектором в тюменском МУП «Кадастр», руководил проектными группами, преподавал на кафедре архитектуры и градостроительства Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий. С марта 2015 года и до сентября 2020 года он работал в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени.

Предыдущий главный архитектор Кургана Анна Алексейчук уволилась с данной должности в апреле. Причиной для увольнения стала смена руководства в департаменте архитектуры. Алексейчук работала в данной должности с 1 октября 2019 года. До нее этот пост был вакантным с 2017 года.