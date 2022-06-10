Военные эксперты: почему пленных в ДНР наемников нельзя обменять

10 июня 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Наемников, попавших в плен, нельзя обменивать на других граждан, заявляют специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные наемники не подпадают под действия Женевской конвенции, не могут пользоваться статусом военнопленных и поэтому их нельзя обменять. Об этом в беседе с URA.RU рассказали член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин и военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин. «Наемники не имеют права пользоваться статусом военнопленных по Женевской конвенции (принята 12 августа 1949 года в целях защиты жертв войны — прим. URA.RU), на них не распространяются разного рода послабления. Это особая категория. Они убивают людей по найму, добровольно, за деньги. Что касается Украины, наемники пришли туда сами, их никто не звал, они граждане чужой страны. Они не служили в ВСУ. В рядах вооруженных сил Украины состоят те, кто был определен туда по приказу вышестоящего командования, имеет соответствующие звания, звезды, должности, кто давал присягу. А эти — „солдаты удачи“», — объяснил Владимир Козин. Владислав Шурыгин подчеркнул, что попавших в плен наемников нельзя обменять. «Участвующие в военных действиях наемники — это иностранные граждане, которые не связаны присягой с конкретной страной, они получают деньги за свою деятельность. На них не распространяется правило комбатантов (официально призванные на службу граждане стран-участниц конфликта, — прим. URA.RU). В случае попадания в плен никто не рассматривает наемников как военнопленных. То есть они не попадают в списки на возвращение домой при обмене после окончания военных действий. Они не являются официальными военнослужащими», — добавил он. Ранее власти Великобритании выразили обеспокоенность по поводу вынесения в ДНР смертного приговора двум британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру. В заявлении премьер-министр Борис Джонсон отметил, что они имеют право на неприкосновенность. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это не распространяется на наемников. Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного из Марокко к смертной казни через расстрел. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Иностранные наемники не подпадают под действия Женевской конвенции, не могут пользоваться статусом военнопленных и поэтому их нельзя обменять. Об этом в беседе с URA.RU рассказали член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин и военный публицист, обозреватель Владислав Шурыгин. «Наемники не имеют права пользоваться статусом военнопленных по Женевской конвенции (принята 12 августа 1949 года в целях защиты жертв войны — прим. URA.RU), на них не распространяются разного рода послабления. Это особая категория. Они убивают людей по найму, добровольно, за деньги. Что касается Украины, наемники пришли туда сами, их никто не звал, они граждане чужой страны. Они не служили в ВСУ. В рядах вооруженных сил Украины состоят те, кто был определен туда по приказу вышестоящего командования, имеет соответствующие звания, звезды, должности, кто давал присягу. А эти — „солдаты удачи“», — объяснил Владимир Козин. Владислав Шурыгин подчеркнул, что попавших в плен наемников нельзя обменять. «Участвующие в военных действиях наемники — это иностранные граждане, которые не связаны присягой с конкретной страной, они получают деньги за свою деятельность. На них не распространяется правило комбатантов (официально призванные на службу граждане стран-участниц конфликта, — прим. URA.RU). В случае попадания в плен никто не рассматривает наемников как военнопленных. То есть они не попадают в списки на возвращение домой при обмене после окончания военных действий. Они не являются официальными военнослужащими», — добавил он. Ранее власти Великобритании выразили обеспокоенность по поводу вынесения в ДНР смертного приговора двум британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру. В заявлении премьер-министр Борис Джонсон отметил, что они имеют право на неприкосновенность. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это не распространяется на наемников. Верховный суд ДНР приговорил двух граждан Великобритании и одного из Марокко к смертной казни через расстрел. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью ее является защита жителей Донбасса от националистов.