Глава ЯНАО обсудил с вице-премьером РФ Арктические игры

Дмитрий Артюхов обсудил с Дмитрием Чернышенко расширение географии Всероссийских арктических игр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко Всероссийские арктические игры. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства РФ.

«Необходимо проработать ежегодное проведение Всероссийских арктических игр, а также определить критерии отбора регионов-организаторов. Важно увеличить количество видов состязаний (не менее 10—15), чтобы расширить формат и привлечь на игры больше участников, в том числе из дружественных зарубежных стран», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Первые Всероссийские арктические игры прошли весной 2022 года в ЯНАО. В них приняли участие 141 спортсмен из 9 регионов: республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей.

Ранее URA.RU рассказывал, что в ЯНАО фитнес-центры и спортивные клубы войдут в реестр «Социальное предприятие». Это даст им возможность претендовать на господдержку.