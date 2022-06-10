Бывшего пермского чиновника назначили замом министра Решетникова

Экс-министр Пермского края назначен замминистра РФ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-министр Пермского края Максим Колесников назначен Михаилом Мишустиным на должность заместителя министра экономразвития. Распоряжение за подписью председателя правительства опубликовано на официальном сайте государственной правовой информации.

«Назначить Колесникова Максима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — гласит формулировка документа. Он датирован 10 июня.

Бывший министр экономразвития Пермского края перешел на работу в федеральное министерство к Максиму Решетникову в октябре 2020 года. С декабря 2020 года он стал руководить департаментом секторов экономики. В Пермском краевом правительстве Колесников работал с 2017 по 2020 годы.

Ранее URA.RU сообщало, что другой бывший министр Пермского края перешел работать в Минэкономразвития. В ведомство, которое возглавил экс-губернатор Прикамья Максим Решетников, в декабре 2020 года устроился Николай Гончаров.