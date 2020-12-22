Пермский экс-министр нашел работу у Решетникова

Николай Гончаров трудоустроился в Агентстве инвестиционного развития Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-глава министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров нашел работу в Министерстве экономического развития РФ, которым руководит бывший губернатор Прикамья Максим Решетников. Гончаров трудоустроился в одной из структур ведомства — Агентстве инвестиционного развития.

«Николай Гончаров трудоустроился в структуре Министерства экономического развития РФ. С ноября он работает в создаваемом агентстве инвестиционного развития», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. В пресс-службе министерства URA.RU не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Гончаров работал в краевом минимущества с 2014 года по сентябрь 2020-го. Ранее стало известно, что он может трудоустроиться в Москве.

URA.RU писало, что в Министерство экономического развития РФ, возглавляемое бывшим губернатором Прикамья Максимом Решетниковым, перешли его бывшие подчиненные: Максим Колесников (директор Департамента развития секторов экономики, Лев Гершанок (и.о. директора Правового департамента), Дмитрий Пучко (директор Департамента организационного обеспечения и коммуникаций), Назим Султанов (директор Департамента мониторинга реализации национальных проектов).