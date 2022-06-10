Выборы свердловского губернатора намечены на 11 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области 12 июня начнется этап выдвижения кандидатов на пост губернатора. Он продлится чуть больше месяца, сообщает свердловский избирком в официальном telegram-канале.

«Партийные мероприятия по выдвижению кандидатов должны проводиться в рамках этапа выдвижения, который начнется 12 июня 2022 года и завершится в 18:00 22 июня. Выдвигать кандидатов на должность губернатора Свердловской области могут только политические партии», — говорится в сообщении избиркома.

В «Областной газете», официальной газете правительства региона, 11 июня опубликовали постановление законодательного собрания о назначении выборов. Это значит, что в Свердловской области официально стартовала избирательная кампания.

Выборы свердловского губернатора намечены на 11 сентября. Голосование пройдет в традиционном прямом формате — нового главу региона изберут жители области. Официально о старте кампании не объявил еще ни один из кандидатов.

Подготовку ведет команда действующего губернатора Евгения Куйвашева («Единая Россия»). Ожидается, что конкуренцию ему составят вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). О кандидате от ЛДПР пока ничего не известно. Ранее в свердловском избиркоме сообщили, что выборы губернатора Свердловской области обойдутся бюджету в 390 млн рублей.