Посол ЛНР доложил о 400 националистах, укрывающихся на «Азоте»

В ходе спецоперации украинские националисты оказались заблокированы на заводе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На химическом заводе «Азот» в Северодонецке заблокированы порядка 400 украинских националистов. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«На Азоте сейчас заблокированы около 300-400 украинских боевиков. Они концентрируются возле первой проходной химкомбината», — доложил Мирошник в своем telegram-канале.

Также посол рассказал, что там находятся и мирные граждане. «Там же могут оставаться и до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище завода. На территории есть еще мирные, но находятся в других частях завода», — уточнил он.

В Северодонецк уже прибыли российские войска. РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине, которую объявил президент страны Владимир Путин. Бойцы ВСУ заминировали территорию завода «Азот», сообщают «Невские новости». Сейчас с ними ведут переговоры. На контакт пытаются выходить отдельные представители боевиков, передает телеканал 360. Мирошник сообщал, что укрывшимся на «Азоте» солдатам ВСУ остается только сложить оружие и сдаться в плен, так как они заблокированы.

Подобным образом складывалась ситуация и на другом заводе — «Азовстали» в Мариуполе. Он был около месяца заблокирован российскими войсками, велись переговоры о выводе мирных граждан. В последствии гражданские лица вышли с территории, а следом за ним сдались и националисты.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!