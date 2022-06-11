Польша потребовала от ЕС отдать свои территории России

Страны ЕС, поддерживающие референдум ЛДНР, должны отдать собственные территории, считает польский посол Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Европейские страны, выступающие за проведение референдума о независимости Донецкой и Луганской народных республик, должны отказаться от собственных территорий в пользу России. Такое заявление сделал посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий.

«Так пусть отдают свой Бранденбург (город в Германии — прим. URA.RU) или Пиренеи (горы во Франции — прим. URA.RU)», — заявил Цихоцкий в разговоре с агентством «Укринформ» (заблокирован в РФ). Он также отметил, что Польша сделает все возможное для того, чтобы ни одна из европейский стран не перестала поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявил освобождение территорий Донбасса. Ранее, 21 февраля, российский глава подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава РФ объяснял, что признание независимости этих территорий было спровоцировано агрессией украинских властей.