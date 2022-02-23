Реджеп Тайип Эрдоган называл неприемлемым признание Россией ДНР и ЛНР Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Признание Донецкой и Луганской народных республик было необходимо из-за агрессии украинских властей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Главы государств также обсудили долгосрочные юридические гарантии безопасности России. Путин отметил, что его разочаровала реакция США и НАТО, которые проигнорировали озабоченности и требования Москвы.

Ранее президент РФ подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Мировое сообщество негативно отнеслось к решению Путина. Эрдоган заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо. Он также призвал стороны соблюдать «здравый смысл и международное право». Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к народу сообщил, что, несмотря на действия Москвы, границы Украины остаются прежними.