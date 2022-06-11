Шац рассказал, почему уехал из России

Михаил Шац уехал в Израиль после отъезда его семьи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Михаил Шац сообщил, что остался бы в России только ради дочери, но она уехала из страны к матери и сестре. Об этом он заявил в интервью каналу «Настоящее время» (включен в список иноагентов).

«Моя позиция после 24 февраля была такой, что я остался бы в России только в одном случае — если бы дочка осталась здесь. Но мы приняли совместное решение и уехали из страны. Тогда уже и Татьяна (телеведущая Татьяна Лазарева, прим. URA.RU) эвакуировалась из Киева, в общем вся семья уже была не в России, мы со старшей дочерью последние уехали оттуда», — сообщил Шац в интервью youtube-каналу «Настоящее время». Также Шац не исключил, что больше не вернется в Россию. Он отметил, что ему тяжело принять это.

Ранее жена Шаца Татьяна Лазарева сообщила об его отъезде из России. Телеведущий уехал в Израиль. Лазарева допустила, что может вернуться обратно. Она вместе с детьми уехала в Испанию, сообщают «Дни.ру». Некоторые знаменитости начали уезжать из России из-за спецоперации на Украине. СМИ сообщали, что также в Израиль уехали певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин.