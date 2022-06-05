Телеведущая Татьяна Лазарева доложила, что Михаил Шац уехал из РФ

06 июня 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Телеведущий Михаил Шац уехал из России в Израиль. В этом призналась его супруга телеведущая Татьяна Лазарева. «Миша уехал тоже из Москвы и полетел в Израиль искать какое-то приложение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний — мы женаты, мы не развелись. Я не знаю, все так этого ждут. Наверное, когда-нибудь мы разведемся», — такими деталями личной жизни поделилась жена шоумена во время шоу «А поговорить?». Сама телеведущая вместе с детьми переехала в Испанию, передает ФАН. Она поделилась, что пока ей в России заняться нечем, но не исключила, что вернется обратно. Лазарева рассказала, что переезд ей дался довольно легко, так как у нее уже был опыт долговременного проживания в этой стране. Ранее Россию также покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева. СМИ сообщали, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин вместе с детьми перебрались в Израиль и теперь ищут там работу. Многие из тех, кто уехал, заявляли, что покидают страну из-за спецоперации России на Украине. Россия в конце февраля начала на Украине специальную операцию. Ее целями стали денацификация и демилитаризация страны. Оккупации Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В ответ страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции. Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России как государства», запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.