Инфекционист Малышев рассказал об опасности надувных бассейнов

12 июня 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Через голые ноги в надувной бассейн могут попасть кишечные инфекции, бактерии и паразиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Надувные бассейны могут стать причиной инфекционных заболеваний, поскольку для их наполнения не используется питьевая вода и она редко меняется. Об этом в беседе с URA.RU рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Любой бассейн обязательно проходит через заключение санэпидслужбы. Другое дело, когда дома налил, купаются, воду не меняют. Тут можно в воду на ногах натаскать инфекции. Люди купаются, ноги голые, ходят и затаскивают с собой и бактерии, и паразитов, и вода не питьевая», — сказал Николай Малышев. Зачастую в надувных бассейнах можно подхватить кишечную инфекцию, уточнил специалист. «Кишечные инфекции и паразиты, в первую очередь. Есть разные вирусные заболевания, которые могут довести вплоть до менингита, поэтому надо быть очень аккуратным. Есть паразиты, которые вызывают поражения центральной нервной системы», — отметил он. Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с URA.RU заявил, что в летний сезон россияне чаще всего сталкиваются с кишечными инфекциями. Чтобы избежать встречи с ними, он посоветовал мыть руки, термическую обработку пищи и использование фильтрованной воды. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Надувные бассейны могут стать причиной инфекционных заболеваний, поскольку для их наполнения не используется питьевая вода и она редко меняется. Об этом в беседе с URA.RU рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Любой бассейн обязательно проходит через заключение санэпидслужбы. Другое дело, когда дома налил, купаются, воду не меняют. Тут можно в воду на ногах натаскать инфекции. Люди купаются, ноги голые, ходят и затаскивают с собой и бактерии, и паразитов, и вода не питьевая», — сказал Николай Малышев. Зачастую в надувных бассейнах можно подхватить кишечную инфекцию, уточнил специалист. «Кишечные инфекции и паразиты, в первую очередь. Есть разные вирусные заболевания, которые могут довести вплоть до менингита, поэтому надо быть очень аккуратным. Есть паразиты, которые вызывают поражения центральной нервной системы», — отметил он. Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с URA.RU заявил, что в летний сезон россияне чаще всего сталкиваются с кишечными инфекциями. Чтобы избежать встречи с ними, он посоветовал мыть руки, термическую обработку пищи и использование фильтрованной воды.