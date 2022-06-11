11 июня 2022

Инфекционист Малышев рассказал об опасности надувных бассейнов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж «Голубые озера». Курган, голубые озера, ребенок в воде
Через голые ноги в надувной бассейн могут попасть кишечные инфекции, бактерии и паразиты Фото:

Надувные бассейны могут стать причиной инфекционных заболеваний, поскольку для их наполнения не используется питьевая вода и она редко меняется. Об этом в беседе с URA.RU рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев.

«Любой бассейн обязательно проходит через заключение санэпидслужбы. Другое дело, когда дома налил, купаются, воду не меняют. Тут можно в воду на ногах натаскать инфекции. Люди купаются, ноги голые, ходят и затаскивают с собой и бактерии, и паразитов, и вода не питьевая», — сказал Николай Малышев.

Зачастую в надувных бассейнах можно подхватить кишечную инфекцию, уточнил специалист. «Кишечные инфекции и паразиты, в первую очередь. Есть разные вирусные заболевания, которые могут довести вплоть до менингита, поэтому надо быть очень аккуратным. Есть паразиты, которые вызывают поражения центральной нервной системы», — отметил он.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с URA.RU заявил, что в летний сезон россияне чаще всего сталкиваются с кишечными инфекциями. Чтобы избежать встречи с ними, он посоветовал мыть руки, термическую обработку пищи и использование фильтрованной воды.

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Надувные бассейны могут стать причиной инфекционных заболеваний, поскольку для их наполнения не используется питьевая вода и она редко меняется. Об этом в беседе с URA.RU рассказал инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «Любой бассейн обязательно проходит через заключение санэпидслужбы. Другое дело, когда дома налил, купаются, воду не меняют. Тут можно в воду на ногах натаскать инфекции. Люди купаются, ноги голые, ходят и затаскивают с собой и бактерии, и паразитов, и вода не питьевая», — сказал Николай Малышев. Зачастую в надувных бассейнах можно подхватить кишечную инфекцию, уточнил специалист. «Кишечные инфекции и паразиты, в первую очередь. Есть разные вирусные заболевания, которые могут довести вплоть до менингита, поэтому надо быть очень аккуратным. Есть паразиты, которые вызывают поражения центральной нервной системы», — отметил он. Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, клинический иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в беседе с URA.RU заявил, что в летний сезон россияне чаще всего сталкиваются с кишечными инфекциями. Чтобы избежать встречи с ними, он посоветовал мыть руки, термическую обработку пищи и использование фильтрованной воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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