Депутат Рады: Шольц не дает Украине стать кандидатом в ЕС. «Вот такая ливерная колбаска»

12 июня 2022 в 05:35 Размер текста - 17 +

На Украине раскрыли, как Олаф Шольц действует против Киева через Нидерланды Фото: Bundesregierung\Kugler Канцлер Германии Олаф Шольц через Нидерланды не дает Украине стать кандидатом в Евросоюз. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский. Он добавил, «Вот такая вот эта ливерная колбаска». «Когда Нидерланды <…> заявляют о том, что не поддерживают предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно иметь понимание, от кого передали этот привет. Германия — крупнейший торгово-экономический партнер Нидерландов», — написал украинский политик в своем telegram-канале. «Вот такая вот эта ливерная колбаска», — добавил Дубинский. Он отметил, что четверть всего экспорта страны приходится на Германию. По его мнению, торговля с Берлином снабжает шестую часть импорта Нидерландов. Украина решила вступить в Евросоюз в конце февраля текущего года, Киев подал заявку по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому не получится ускорить вступление Украины. Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Шольца «оскорбленной ливерной колбасой». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Канцлер Германии Олаф Шольц через Нидерланды не дает Украине стать кандидатом в Евросоюз. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский. Он добавил, «Вот такая вот эта ливерная колбаска». «Когда Нидерланды <…> заявляют о том, что не поддерживают предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, нужно иметь понимание, от кого передали этот привет. Германия — крупнейший торгово-экономический партнер Нидерландов», — написал украинский политик в своем telegram-канале. «Вот такая вот эта ливерная колбаска», — добавил Дубинский. Он отметил, что четверть всего экспорта страны приходится на Германию. По его мнению, торговля с Берлином снабжает шестую часть импорта Нидерландов. Украина решила вступить в Евросоюз в конце февраля текущего года, Киев подал заявку по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому не получится ускорить вступление Украины. Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал Шольца «оскорбленной ливерной колбасой».