Европарламент требует немедленно принять Украину в ЕС

12 июня 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Евросоюз не доложен колебаться, когда речь идет об Украине, считает Манфред Вебер Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Глава Европейской народной партии — ведущий партий Европарламента — Манфред Вебер требует, чтобы Евросоюз присвоил Украине статус кандидата на вступление в сообщество. Он также обратился к федеральному правительству Германии с просьбой занять четкую позицию по этому вопросу. «Главы государств и правительств ЕС не должны колебаться, когда речь идет об Украине. Нужен посыл о том, что Украина станет кандидатом на вступление в Евросоюз», — приводит слова Манфреда Вебера ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke. Глава Европейской народной партии считает, что обнадеживающих слов недостаточно. Вебер заявил, что федеральное правительство Германии должно послать четкий сигнал поддержки Киеву. «Как и Республика Молдова, Украина принадлежит к ЕС», — подчеркнул он. Украина решила вступить в Евросоюз в конце февраля, Киев подал заявку по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу. По его словам, ЕС давно пообещал членство Северной Македонии, Албании, Черногории и Сербии. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз даст оценку по вступлению Украины уже к концу следующей недели. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Европейской народной партии — ведущий партий Европарламента — Манфред Вебер требует, чтобы Евросоюз присвоил Украине статус кандидата на вступление в сообщество. Он также обратился к федеральному правительству Германии с просьбой занять четкую позицию по этому вопросу. «Главы государств и правительств ЕС не должны колебаться, когда речь идет об Украине. Нужен посыл о том, что Украина станет кандидатом на вступление в Евросоюз», — приводит слова Манфреда Вебера ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke. Глава Европейской народной партии считает, что обнадеживающих слов недостаточно. Вебер заявил, что федеральное правительство Германии должно послать четкий сигнал поддержки Киеву. «Как и Республика Молдова, Украина принадлежит к ЕС», — подчеркнул он. Украина решила вступить в Евросоюз в конце февраля, Киев подал заявку по ускоренной процедуре. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что есть другие кандидаты, давно подавшие заявку, поэтому Украина не сможет быстро присоединиться к Евросоюзу. По его словам, ЕС давно пообещал членство Северной Македонии, Албании, Черногории и Сербии. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз даст оценку по вступлению Украины уже к концу следующей недели.