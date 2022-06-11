11 июня 2022
10 июня 2022

Уроженца ХМАО наградили за участие в спецоперации на Украине

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Даниил Доможилкин отказался от комментариев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителя Нижневартовска (ХМАО) Даниила Доможилкина наградили за участие в спецоперации на территории Украины. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Старший стрелок бригады морской пехоты Даниил Доможилкин действовал в составе штурмового отряда, который вытеснял националистов из населенного пункта. Вступив в бой одним из первых, он уничтожил метким огнем более 10 националистов», — уточняется в telegram-канале МО РФ.

Сам Даниил Доможилкин от комментариев отказался. Причиной отказа послужило то, что он продолжает проходить военную службу в рядах ВС РФ.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями, по словам президента России Владимира Путина, стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

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Жителя Нижневартовска (ХМАО) Даниила Доможилкина наградили за участие в спецоперации на территории Украины. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ. «Старший стрелок бригады морской пехоты Даниил Доможилкин действовал в составе штурмового отряда, который вытеснял националистов из населенного пункта. Вступив в бой одним из первых, он уничтожил метким огнем более 10 националистов», — уточняется в telegram-канале МО РФ. Сам Даниил Доможилкин от комментариев отказался. Причиной отказа послужило то, что он продолжает проходить военную службу в рядах ВС РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями, по словам президента России Владимира Путина, стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.
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