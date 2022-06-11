Уроженца ХМАО наградили за участие в спецоперации на Украине

Даниил Доможилкин отказался от комментариев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителя Нижневартовска (ХМАО) Даниила Доможилкина наградили за участие в спецоперации на территории Украины. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале Министерства обороны РФ.

«Старший стрелок бригады морской пехоты Даниил Доможилкин действовал в составе штурмового отряда, который вытеснял националистов из населенного пункта. Вступив в бой одним из первых, он уничтожил метким огнем более 10 националистов», — уточняется в telegram-канале МО РФ.

Сам Даниил Доможилкин от комментариев отказался. Причиной отказа послужило то, что он продолжает проходить военную службу в рядах ВС РФ.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целями, по словам президента России Владимира Путина, стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.