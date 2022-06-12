Власти Запорожья: в Бердянске произошел взрыв

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
Взрыв произошел на трансформаторной подстанции (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Бердянске. Он опубликовал кадры с места происшествия, отметив, что произошел теракт.

«Видео с места теракта в Бердянске. Подробности позже», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.

На кадрах из Бердянска видно большой столб дыма и всполохи огня. ТАСС, со ссылкой на местных властей, сообщает, что взрыв произошел из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции.

В ходе спецоперации РФ на Украине российским войскам удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской области, сообщали в Минобороны РФ. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России. Сообщалось, что на освобожденной территории региона уже введена бивалютная зона: жители могут расплачиваться рублями. Помимо этого Рогов заявлял о полной потере Украиной выхода к Азовскому морю.

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Бердянске. Он опубликовал кадры с места происшествия, отметив, что произошел теракт. «Видео с места теракта в Бердянске. Подробности позже», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. На кадрах из Бердянска видно большой столб дыма и всполохи огня. ТАСС, со ссылкой на местных властей, сообщает, что взрыв произошел из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции. В ходе спецоперации РФ на Украине российским войскам удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской области, сообщали в Минобороны РФ. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России. Сообщалось, что на освобожденной территории региона уже введена бивалютная зона: жители могут расплачиваться рублями. Помимо этого Рогов заявлял о полной потере Украиной выхода к Азовскому морю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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