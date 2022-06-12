Власти Запорожья: в Бердянске произошел взрыв

12 июня 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел на трансформаторной подстанции (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Бердянске. Он опубликовал кадры с места происшествия, отметив, что произошел теракт. «Видео с места теракта в Бердянске. Подробности позже», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. На кадрах из Бердянска видно большой столб дыма и всполохи огня. ТАСС, со ссылкой на местных властей, сообщает, что взрыв произошел из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции. В ходе спецоперации РФ на Украине российским войскам удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской области, сообщали в Минобороны РФ. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России. Сообщалось, что на освобожденной территории региона уже введена бивалютная зона: жители могут расплачиваться рублями. Помимо этого Рогов заявлял о полной потере Украиной выхода к Азовскому морю. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Бердянске. Он опубликовал кадры с места происшествия, отметив, что произошел теракт. «Видео с места теракта в Бердянске. Подробности позже», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. На кадрах из Бердянска видно большой столб дыма и всполохи огня. ТАСС, со ссылкой на местных властей, сообщает, что взрыв произошел из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции. В ходе спецоперации РФ на Украине российским войскам удалось освободить Херсонскую и большую часть Запорожской области, сообщали в Минобороны РФ. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России. Сообщалось, что на освобожденной территории региона уже введена бивалютная зона: жители могут расплачиваться рублями. Помимо этого Рогов заявлял о полной потере Украиной выхода к Азовскому морю.