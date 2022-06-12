Сотрудники «Сима-ленда» спели гимн в честь Дня России. «За армию, за Путина»

12 июня 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Сотрудники компании устроили массовый флешмоб в честь Дня России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В «Сима-ленде» прошел флешмоб в честь дня России, во время которого более четырех тысяч сотрудников исполнили гимн страны. Об этом журналисту URA.RU рассказали в самой компании. «За Россию, за армию, за Путина», — скандировали сотрудники «Сима-ленд» во время флешмоба. До этого четыре тысячи человек синхронно исполнили первый куплет государственного гимна. Для флешмоба сотрудники компании оделись в белые футболки и встали в несколько рядов, положив руки друг другу на плечи в знак единства. Волонтеры «Сима-ленда», стоящие в самом конце, размахивали российским триколором. После исполнения гимна каждый сотрудник поднял вверх одноцветный флажок так, чтобы все вместе они составили огромный флаг России. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники «Сима Ленда» благоустроили пять детских учреждений в Екатеринбурге. Также агентство сообщало, что в честь Дня защиты детей сотрудники компании устроили шествие из пяти тысяч человек. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В «Сима-ленде» прошел флешмоб в честь дня России, во время которого более четырех тысяч сотрудников исполнили гимн страны. Об этом журналисту URA.RU рассказали в самой компании. «За Россию, за армию, за Путина», — скандировали сотрудники «Сима-ленд» во время флешмоба. До этого четыре тысячи человек синхронно исполнили первый куплет государственного гимна. Для флешмоба сотрудники компании оделись в белые футболки и встали в несколько рядов, положив руки друг другу на плечи в знак единства. Волонтеры «Сима-ленда», стоящие в самом конце, размахивали российским триколором. После исполнения гимна каждый сотрудник поднял вверх одноцветный флажок так, чтобы все вместе они составили огромный флаг России. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники «Сима Ленда» благоустроили пять детских учреждений в Екатеринбурге. Также агентство сообщало, что в честь Дня защиты детей сотрудники компании устроили шествие из пяти тысяч человек.