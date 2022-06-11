Для Максима Жаворонкова это первый полноценный визит в ЕкатеринбургФото: Владимир Жабриков, URA.RU
Первый замруководителя федерального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков прибыл в Екатеринбург для подготовки партконференции, где губернатора Евгения Куйвашева официально выдвинут на выборы. Корреспондент URA.RU заметил Жаворонкова в неожиданном месте — на финише патриотического забега на Уралмаше (впрочем, неожиданном только для тех, кто не знает, что аппаратчик увлекается спортом).
«14-го [июня] ведь конференция [свердловского отделения „Единой России“]», — объяснил Жаворонков причину визита в Екатеринбург. Он уточнил, что на самом мероприятии быть не планирует. На вопрос, встречался ли он с кем-то из окружения Куйвашева, Жаворонков ответил уклончиво: «Со всеми, с кем надо, я переговорил».
Должность первого замруководителя ЦИК «Единой России» Максим Жаворонков совмещает с работой в Госдуме, где он — глава аппарата фракции ЕР. На партийную работу он перешел в 2017-м, после того, как секретарем генсовета ЕР стал Андрей Турчак. До этого Жаворонков восемь лет был замом Турчака в Псковской области, которую тот возглавлял.
В Екатеринбурге статусного московского гостя сопровождает депутат заксобрания, замсекретаря свердловской ячейки ЕР Дмитрий Жуков. Символично, что на конференции 14 июня Жуков будет спарринг-партнером Куйвашева. Выборы губернатора Свердловской области официально назначены на 11 сентября.
Вместе с Максимом Жаворонковым (слева) в Екатеринбург прилетела главный пиарщик «Единой России» Юлия Баранова. По слухам, на забег их отправил сам Турчак. Его приглашали на мероприятие, но он не смог приехать
Фото предоставлено Максимом Жаворонковым
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Первый замруководителя федерального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков прибыл в Екатеринбург для подготовки партконференции, где губернатора Евгения Куйвашева официально выдвинут на выборы. Корреспондент URA.RU заметил Жаворонкова в неожиданном месте — на финише патриотического забега на Уралмаше (впрочем, неожиданном только для тех, кто не знает, что аппаратчик увлекается спортом). «14-го [июня] ведь конференция [свердловского отделения „Единой России“]», — объяснил Жаворонков причину визита в Екатеринбург. Он уточнил, что на самом мероприятии быть не планирует. На вопрос, встречался ли он с кем-то из окружения Куйвашева, Жаворонков ответил уклончиво: «Со всеми, с кем надо, я переговорил». Должность первого замруководителя ЦИК «Единой России» Максим Жаворонков совмещает с работой в Госдуме, где он — глава аппарата фракции ЕР. На партийную работу он перешел в 2017-м, после того, как секретарем генсовета ЕР стал Андрей Турчак. До этого Жаворонков восемь лет был замом Турчака в Псковской области, которую тот возглавлял. В Екатеринбурге статусного московского гостя сопровождает депутат заксобрания, замсекретаря свердловской ячейки ЕР Дмитрий Жуков. Символично, что на конференции 14 июня Жуков будет спарринг-партнером Куйвашева. Выборы губернатора Свердловской области официально назначены на 11 сентября.