Путин обратился к народу в День России

12 июня 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Сейчас народу РФ важно быть сплоченным, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Глава государства отметил, что сегодня для народа РФ как никогда важно быть сплоченным. Президент заявил, что День России наполнен гордостью и верой в будущее. «Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России — с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для нашего общества, народа, быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства объяснил, что России выпала доля возвращать и укреплять исконно русские земли. В пример он привел действия монарха Петра Первого, основавшего Санкт-Петербург, который не признавали другие страны российским. Путин также заявил, что через 10 лет Россия будет жить лучше, если выполнит поставленные перед собой задачи. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Глава государства отметил, что сегодня для народа РФ как никогда важно быть сплоченным. Президент заявил, что День России наполнен гордостью и верой в будущее. «Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России — с государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для отечества, для нашего общества, народа, быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Ранее глава государства объяснил, что России выпала доля возвращать и укреплять исконно русские земли. В пример он привел действия монарха Петра Первого, основавшего Санкт-Петербург, который не признавали другие страны российским. Путин также заявил, что через 10 лет Россия будет жить лучше, если выполнит поставленные перед собой задачи.