Захарова раскрыла новый источник биологической угрозы у границ РФ

12 июня 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Мария Захарова рассказала о биолаборатории в Грузии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Грузии есть исследовательский центр общественного здравоохранения им. Лугара, в котором проводят исследования по распространению опасных инфекций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Неоднократно обращали внимание также на деятельность в Грузии так называемого Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара. Там на постоянной основе развернуто „Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия“», — сообщила Захарова в интервью ТАСС. Она отметила, что работа этого центра вызывает беспокойство. По словам Захаровой, там проводят исследования по использованию насекомых в качестве переносчиков особо опасных инфекций. Представитель МИД также прокомментировала заявление США о работе Пентагона на постсоветском пространстве в биологической сфере и о мирном характере такой деятельности США. Захарова назвала это «вбросом». Россия собирается принять меры, чтобы повысить контроль над работой США в биолабораториях постсоветских стран, сообщила она. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об американских лабораториях в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. В Минобороны РФ ранее сообщали, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены биолаборатории, финансируемые США. По информации министерства, там разрабатывали компоненты биооружия. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Грузии есть исследовательский центр общественного здравоохранения им. Лугара, в котором проводят исследования по распространению опасных инфекций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Неоднократно обращали внимание также на деятельность в Грузии так называемого Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара. Там на постоянной основе развернуто „Управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия“», — сообщила Захарова в интервью ТАСС. Она отметила, что работа этого центра вызывает беспокойство. По словам Захаровой, там проводят исследования по использованию насекомых в качестве переносчиков особо опасных инфекций. Представитель МИД также прокомментировала заявление США о работе Пентагона на постсоветском пространстве в биологической сфере и о мирном характере такой деятельности США. Захарова назвала это «вбросом». Россия собирается принять меры, чтобы повысить контроль над работой США в биолабораториях постсоветских стран, сообщила она. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об американских лабораториях в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. В Минобороны РФ ранее сообщали, что в ходе спецоперации на Украине были обнаружены биолаборатории, финансируемые США. По информации министерства, там разрабатывали компоненты биооружия.