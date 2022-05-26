Лавров рассказал об американских лабораториях возле России

27 мая 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров сообщил о биолабораториях с Армении, Казахстане и Центральной Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Биолаборатории на Украине В Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии существуют американские биологические лаборатории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «[Американские биологические] лаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. <…> Практически со всеми странами ОДКБ и другими странами СНГ у нас заключаются либо уже заключены, либо готовятся к назначению меморандумы о взаимодействии по биологической безопасности, предполагающие взаимное информирование о том, как развиваются биологические программы в каждой из наших стран» — сказал Сергей Лавров в интервью RT Arabic. По словам министра важно убедиться, что у этих программ нет военного измерения, так как это запрещено Конвенцией. Эти меморандумы предполагают взаимное посещение и ознакомление с деятельностью лабораторий. Ранее, президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что биологические лаборатории, работавшие на Украине под контролем США, разрабатывали компоненты биологического оружия. В Кремле отметили, что Пентагон создал целую сеть биолабораторий возле РФ. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира.

В Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии существуют американские биологические лаборатории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «[Американские биологические] лаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии. <…> Практически со всеми странами ОДКБ и другими странами СНГ у нас заключаются либо уже заключены, либо готовятся к назначению меморандумы о взаимодействии по биологической безопасности, предполагающие взаимное информирование о том, как развиваются биологические программы в каждой из наших стран» — сказал Сергей Лавров в интервью RT Arabic. По словам министра важно убедиться, что у этих программ нет военного измерения, так как это запрещено Конвенцией. Эти меморандумы предполагают взаимное посещение и ознакомление с деятельностью лабораторий. Ранее, президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что биологические лаборатории, работавшие на Украине под контролем США, разрабатывали компоненты биологического оружия. В Кремле отметили, что Пентагон создал целую сеть биолабораторий возле РФ. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева предоставила ООН найденные доказательства, что США долгие годы спонсировали подобные организации в 25 странах мира.